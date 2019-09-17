Vişneli yaprak sarma nasıl yapılır? Vişneli sarma tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen vişneli yaprak sarma zeytinyağlı kontenjanından davet sofralarına tat ve renk katıyor. Hem rengi hem tadıyla sofralarınızı süsleyecek vişneli yaprak sarma nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla Osmanlı yadigarı vişneli yaprak sarma tarifi...

Vişneli yaprak sarma nasıl yapılır?

Malzemeler

500 gram asma yaprağı

5 adet orta boy kuru soğan

2 su bardağı pirinç

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

300 gram vişne (çekirdekleri çıkartılmış)

3/4 su bardağı sıcak su

1/2 su bardağı vişne suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı yenibahar

1/2 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı karabiber

1/4 demet dereotu

1 adet orta boy limon

Yapılışı

Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdüğünüz asma yapraklarını kısık ateşte haşlayıp haşlama suyunu süzün. Sap kısımlarını kopardığınız asma yapraklarını soğuması için ayrı bir kenarda bekletin.

Kuru soğanları küçük küpler halinde yemeklik doğrayın. Zeytinyağının yarısını geniş tabanlı bir tencerede kızdırın. Doğranmış kuru soğanları yumuşayıp hafif bir renk alana kadar orta ateşte kavurun.

Dolmalık fıstık ve soğuk suda bekletip suyunu süzdüğünüz kuş üzümlerini kısa bir süre kuru soğanlarla birlikte kavurun.

Bol suda yıkayıp suyunu süzdüğünüz pirinçleri katıp şeffaf bir görünüm alana kadar kısık ateşte kavurun. Sıcak su ve vişne suyu ekleyip hazırladığınız iç harcı kısık ateşte, 8-10 dakika kadar pişirin. Demlenmesi için kapağı kapalı tencerede demlendirin.

Demlenen sarma harcına nar ekşisi, kalan zeytinyağı, tuz, toz şeker, karabiber, yenibahar, tarçın, kuru nane ve ayıklandıktan sonra incecik kıyılmış dereotunu ekleyin. Tüm malzemeyi harmanlayın.

Önceden haşlayıp fazla suyunu süzdüğünüz yaprakları tek tek mutfak tezgahına açın. İç kısmına dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar iç harç yayıp bir adet çekirdeksiz vişne yerleştirin.

Kenar kısımlarını içe doğru katlayıp her bir yaprağı rulo şeklinde sarın. Sarmaların eşit büyüklük ve kalınlıkta olmasına özen gösterin. Hazırladığınız sarmaları tek sıra halinde tencereye dizip tüm sarmalar bitene kadar aynı işlemi kat kat uygulayın.

Kalan çekirdeksiz vişne taneleri, incecik dilimlenmiş limon ve kalan birkaç adet asma yaprağını sarmaların üzerine örtün. Ağırlık yapması için üzerlerine bir servis tabağı kapatıp sarmaların kenar kısımlarından görünecek kadar sıcak su ekleyin.

Kapağı kapalı tencerede, kısık ateşte 30-35 dakika kadar pişirin. Suyunu çeken ve pişen sarmaları arzuya göre ılık ya da soğuk olarak üzerlerine sızma zeytinyağı gezdirip servis edin.