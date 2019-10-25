Vişneli sarma nasıl yapılır? Vişneli sarma tarifi
Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan nadide lezzetlerden biridir vişneli sarma. Peki, vişneli sarma nasıl yapılır? İşte, merak ettiğiniz vişneli sarma tarifi...25 Ekim 2019 Cuma 01:09
Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan nadide lezzetlerden biridir vişneli sarma. Peki, vişneli sarma nasıl yapılır? İşte, merak ettiğiniz vişneli sarma tarifi...
Vişneli sarma tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo yaprak
- 3 adet soğan
- 2 su bardağı pirinç
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 300 gram çekirdeksiz vişne
- 1 yemek kaşığı kuş üzümü
- 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 3/4 su bardağı sıcak su
- Yarım su bardağı vişne suyu
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 1 adet limon
- 1 çay kaşığı toz şeker
- Tuz
- Nane
- Yenibahar
- Tarçın
- Karabiber
Taze asma yapraklarını bol suyla yıkayıp, haşlayın.
Zeytinyağının yarısını bir tencere alın ve soğanları kavurun.
Suda bekletilen kuş üzümlerini süzün.
Kuş üzümlerini ve dolmalık fıstıkları soğanlarla birlikte kavurun.
Tencereye yıkadığınız pirinçleri ekleyip kavurma işlemine devam edin.
Pirinçler kavrulunca tencereye su ve vişne suyu ekleyin.
Tencerenin kapağını kapatın ve yaklaşık 10 dakika pilavı pişirin.
Demlenen pilavın içine baharatları ve kalan yağı eklenip güzelce karıştırın.
Pilavın içiresine vişne ve nar ekşisi de ekleyin.
Ardından asma yapraklarını sarın.
Sarmayı kısık ateşte az suda 30-35 dakika pişirin.
Afiyet olsun.
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