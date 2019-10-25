0553 313 94 23

Vişneli sarma nasıl yapılır? Vişneli sarma tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan nadide lezzetlerden biridir vişneli sarma. Peki, vişneli sarma nasıl yapılır? İşte, merak ettiğiniz vişneli sarma tarifi...

25 Ekim 2019 Cuma 01:09
Vişneli sarma nasıl yapılır? Vişneli sarma tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan nadide lezzetlerden biridir vişneli sarma. Peki, vişneli sarma nasıl yapılır? İşte, merak ettiğiniz vişneli sarma tarifi... 

Vişneli sarma tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo yaprak
  • 3 adet soğan
  • 2 su bardağı pirinç
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 300 gram çekirdeksiz vişne
  • 1 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • 3/4 su bardağı sıcak su
  • Yarım su bardağı vişne suyu
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 adet limon
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • Tuz
  • Nane
  • Yenibahar
  • Tarçın
  • Karabiber

Taze asma yapraklarını bol suyla yıkayıp, haşlayın. 

Zeytinyağının yarısını bir tencere alın ve soğanları kavurun. 

Suda bekletilen kuş üzümlerini süzün. 

Kuş üzümlerini ve dolmalık fıstıkları soğanlarla birlikte kavurun. 

Tencereye yıkadığınız pirinçleri ekleyip kavurma işlemine devam edin. 

Pirinçler kavrulunca tencereye su ve vişne suyu ekleyin. 

Tencerenin kapağını kapatın ve yaklaşık 10 dakika pilavı pişirin. 

Demlenen pilavın içine baharatları ve kalan yağı eklenip güzelce karıştırın. 

Pilavın içiresine vişne ve nar ekşisi de ekleyin. 

Ardından asma yapraklarını sarın. 

Sarmayı kısık ateşte az suda 30-35 dakika pişirin. 

Afiyet olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 01:09
  1. Vişneli sarma nasıl yapılır?
  2. Vişneli sarma tarifi
  3. vişneli sarma nerenin
  4. vişneli yaprak sarması hangi yörenin
  5. vişne yaprağı sarması malatya
  6. vişneli yaprak sarma tarihçe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı Resmi Gazete atama kararları
    1. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
    2. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
    3. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
    4. Trump'a büyük şok, ABD iç savaşa doğru..
    5. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
    6. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
    7. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
    8. Resmi Gazete atama kararları son dakika
    9. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    10. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
    11. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
    12. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
    13. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
    14. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
    15. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
    16. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
    17. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
    18. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
    19. Iraklılar başkentteki Tahrir..
    20. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2019
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!