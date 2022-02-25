Vişneli pudingli çörek tarifi nasıl yapılır? Vişneli pudingli çörek tarifi ve malzemeleri
Akşama ne pişirsem, bugün ne pişirsem diyenlere bugün mutfakta vişneli pudingli çörek tarifi yapabilirsiniz. Vişneli pudingli çörek nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik tarif...
Vişneli pudingli çörek malzemeleri neler?
Hamuru için;
Yarım paket yaş maya
- 500 gram kadar un
- 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
- 1 adet yumurta sarısı
- 250 ml ılık süt
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2,5 yemek kaşığı şeker
Puding için;
- 250 ml süt
- 3 yemek kaşığı nişasta
- 1 paket vanilya
- 2 yemek kaşığı şeker
İçi için;
1 kase donmuş vişne (farklı meyve kullanabilirsiniz)
Üzeri için;
- Pudra şekeri
Vişneli pudingli çörek nasıl yapılır?
Hamuru için; malzemeleri yoğurma kabına koyup, güzelce yoğuruyoruz. Mayalanmaya bırakıyoruz.
Puding için; tencereye malzemeleri alıp karıştırıyoruz. Yoğunlaşıp kıvam alınca ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Hamuru merdane yardımıyla açıyoruz. Pudingi sürüp vişneleri ekliyoruz, rulo şeklinde sarıyoruz. İki parmak kalınlığında kesip daire şeklinde tepsiye sırasıyla diziyoruz (Hafif üst üste dizerseniz çember şeklinde olup pişerken birleşecektir) Tepside 15 dk kadar dinlendirip, 190 derece fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Çıkınca üzerine isteğe göre pudra şekeri serpiştirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun