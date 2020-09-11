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Aktüel Vişegrad ülkeleri, Belarus’ta seçimlerin özgürce yapılmasını istedi
Aktüel

Vişegrad ülkeleri, Belarus’ta seçimlerin özgürce yapılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 20:43:28 -
Vişegrad ülkeleri, Belarus’ta seçimlerin özgürce yapılmasını istedi

VARŞOVA (AA) – Vişegrad Dörtlüsü olarak adlandırılan Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çekya’nın başbakanları, Belarus’ta seçimlerin özgürce yapılması çağrısında bulundu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Slovakya Başbakanı Igor Motavic, Polonya’nın Lublin kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere komşu ülke Belarus’ta son haftalarda yaşananları görüşmek üzere bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Polonya Başbakanı Morawiecki, "Belarus halkının kendi başına ve egemen bir şekilde kaderini ve geleceğini belirleyebilmesi için Belarus'ta özgür seçimler yapılması gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz." dedi.

- Siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısı

Moraviecki, Belarus'ta göstericilere yönelik uygulanan orantısız tutuma tepki gösterdiklerini belirterek, "Özellikle, tüm siyasi mahkumların derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunuyoruz.” diye konuştu.

Vişegrad ülkelerinin Belarusla ekonomik ilişkileri geliştirme hususunda çalışmalar yürüteceğini kaydeden Moraviecki, Vişegrad Dörtlüsü olarak bir sonraki Avrupa Birliği (AB) Komisyonu toplantısında bu ülkeye yönelik bir ekonomi paketi ve Belarusluların AB’ye vizesiz girebilmeleri önerisinde bulunacaklarını ifade etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da ülkesinin, Polonya’nın Belarus’taki girişimlerini desteklediğini dile getirdi.

Orban, "Demokrasi önemli, insan hakları önemli ama sadece bunları istemek yeterli değil. Bir stratejik yaklaşım gerekiyor ve bugün Polonya'nın teklifi de bunu hedefliyor." şeklinde konuştu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, hafta ortasında yaptığı açıklamada, Belarus'ta demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren gruplara destek olacaklarını söylemişti.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.

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