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Aktüel "Vişegrad Düşleri Film Festivali" İstanbul Modern'de başladı
Aktüel

"Vişegrad Düşleri Film Festivali" İstanbul Modern'de başladı

Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovakya'dan oluşan Vişegrad Dörtlüsü ülkelerince bu yıl beşincisi düzenlenen "Vişegrad Düşleri Film Festivali" 1 Kasım'a kadar devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-10-22 17:22:39 -
"Vişegrad Düşleri Film Festivali" İstanbul Modern'de başladı

İSTANBUL (AA) - Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovakya'dan oluşan Vişegrad Dörtlüsü ülkelerince bu yıl beşincisi düzenlenen "Vişegrad Düşleri Film Festivali" İstanbul Modern'de başladı.

Bu yıl Polonya Cumhuriyeti'nin başkanlığında Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovakya'nın İstanbul Başkonsolosluklarının işbirliğiyle gerçekleşecek festivalde Vişegrad Dörtlüsü ülkelerinin, Holokost’tan Komünizm’e paylaşılan ortak kültürel ve siyasi değişimleri, güncel sosyal durumları ve farklı insan hikayelerine odaklanan filmler izleyiciyle buluşacak.

Polonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre 1 Kasım'a kadar devam edecek film festivali kapsamında dört ülkenin birçok başarılı filmi gösterimde olacak.

2018'de vizyona giren, trajik bir kaza geçirdikten sonra tarihe "yüz nakli olan ilk Polonyalı" olarak geçen birinin hikayesine odaklanan Malgorzata Szumowska'nın yönettiği "Yüz" filmiyle başlayan festivalde, yine Polonya yapımı Kalina Alabrudzinska'nın "Kaybedecek Bir Şey Yok" ve Dariusz Gajewski'nin Polonya'nın Çar Rusyası’na karşı verdiği özgürlük mücadelesini konu alan "Lejyonlar" filmi gösterilecek.

Festivalde Polonya-Fransa ortak yapımı fiziksel olarak aynı fakat birbirini tanımayan iki kadının hikayesine yer verilen "Veronique'in İkili Yaşamı", Kornél Mundruczó'nun yönettiği Suriyeli bir mültecinin yaşadıklarını anlatan "Jupiter'in Uydusu", Ferenc Török'ün yönettiği İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan dramlara odaklanan Macaristan yapımı "1945" filmlerinin gösterimi de gerçekleşecek.

Çek ve Slovak sinemasının önemli yapıtlarına da yer verilecek festival kapsamında izleyiciyle buluşacak iki ülke ortak yapımı Marko Škop'ın yönettiği "Eva Nova", Jan Hrebejk'in yönettiği Bölünürsek Düşeriz, Jan Sverak'ın yönettiği "Kolya" filmleri ülkelerin siyasi ve kültürel değişimlerini farklı insan hikayeleri üzerinden vizyona taşıyor.

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