  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Visca'nın talebi Başakşehir'de şok etkisi yaptı
Spor

Visca'nın talebi Başakşehir'de şok etkisi yaptı

Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca'dan Göksel Gümüşdağ yönetimine dikkat çeken bir talep iletildi. Bosnalı oyuncu Başakşehir yönetimine 'Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' dediği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 19:35:00 -
Visca'nın talebi Başakşehir'de şok etkisi yaptı

Fenerbahçe, transferde bombayı Edin Visca ile patlatacak. Skorer’in haberine göre Başakşehir’in yıldız ismi Edin Visca, yönetimi şoke eden bir transfer talebi iletti.

Haberin detaylarına göre Süper Lig ekiplerinin uzun süredir gözlemlediği Edin Visca’nın Başakşehir’de alınan kötü sonuçların ardından belirttiği transfer talebi gündeme damga vurdu.

Sezon başında18 yeni transfer gerçekleştirerek takımı adeta baştan kuran Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu, transfer için çalışmalara hız verdi.

Transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz transfer döneminde de kadroya dahil edilmesi istenilen Edin Visca için girişimler yeniden başladı.

Edin Visca’nın Başakşehir ile sözleşmesini 2025'e kadar uzatıldı ancak sarı lacivertli ekip para artı takasla bir kez daha teklifte bulundu.

Teknik Direktör Okan Buruk ile arasının açık olduğu belirtilen Visca'nın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a, "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" dediği iddia edildi.

Çubukluyu giymek istediği geçtiğimiz dönemlerde konuşulan Visca'ya karşılık kiralık olarak Başakşehir'de oynayan Deniz Türüç ile Sinan Gümüş, Ademi ve Dirar'dan birini de takasta öneren Fenerbahçe'nin ayrıca para ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

2021 yılının ilk günlerinde Visca'nın sarı-lacivertlilere imza atma ihtimali yükselirken, bu transferde de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun kilit rol oynadığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?
Yerel

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Akıllarda koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan işten çıkarma yasağı devam ediyor mu yoksa uzatıldı mı? Sorusu bulunuyor. Bu sorunun c..
Bu daha başlangıç! Terör örgütü DSG o bölgede de kayıp vermeye başladı
Dünya

Bu daha başlangıç! Terör örgütü DSG o bölgede de kayıp vermeye başladı

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı DSG, Suriye Milli Ordusu tarafından Ayn İsa bölgesinde yapılan operasyonda, kendilerine bağlı 5 teröris..
Otomotiv devi Ford'dan flaş Türkiye açıklaması
Ekonomi

Otomotiv devi Ford'dan flaş Türkiye açıklaması

İngiltere ile Türkiye arasında yapılan Serbest Ticaret Anlaşması'nın ardından, otomotiv üreticilerinin tedarik zincirlerinin de korunacağı b..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay