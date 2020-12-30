Visca'nın talebi Başakşehir'de şok etkisi yaptı

Fenerbahçe, transferde bombayı Edin Visca ile patlatacak. Skorer’in haberine göre Başakşehir’in yıldız ismi Edin Visca, yönetimi şoke eden bir transfer talebi iletti.

Haberin detaylarına göre Süper Lig ekiplerinin uzun süredir gözlemlediği Edin Visca’nın Başakşehir’de alınan kötü sonuçların ardından belirttiği transfer talebi gündeme damga vurdu.

Sezon başında18 yeni transfer gerçekleştirerek takımı adeta baştan kuran Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu, transfer için çalışmalara hız verdi.

Transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz transfer döneminde de kadroya dahil edilmesi istenilen Edin Visca için girişimler yeniden başladı.

Edin Visca’nın Başakşehir ile sözleşmesini 2025'e kadar uzatıldı ancak sarı lacivertli ekip para artı takasla bir kez daha teklifte bulundu.

Teknik Direktör Okan Buruk ile arasının açık olduğu belirtilen Visca'nın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a, "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" dediği iddia edildi.

Çubukluyu giymek istediği geçtiğimiz dönemlerde konuşulan Visca'ya karşılık kiralık olarak Başakşehir'de oynayan Deniz Türüç ile Sinan Gümüş, Ademi ve Dirar'dan birini de takasta öneren Fenerbahçe'nin ayrıca para ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

2021 yılının ilk günlerinde Visca'nın sarı-lacivertlilere imza atma ihtimali yükselirken, bu transferde de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun kilit rol oynadığı belirtildi.