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Visca 3. golünü attı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 22:25
Visca 3. golünü attı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında EvkurYeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. Bu maçta takımının tek golünü atan Edin Visca, bu sezon ligdeki gol sayısını da 3'e çıkarmış oldu. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı E.Y Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. Zorlu mücadelede takımının tek golünü atan isim olan Edin Visca, bu sezon ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Boşnak futbolcu, diğer gollerini ise Akhisarspor ve Antalyaspor ağlarına bırakmıştı. Visca'nın 3 tane de asisti bulunuyor.

ABDULLAH AVCI İLE ADEM BÜYÜK ARASINDA GERGİNLİK

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir'in sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu mücadelede ilk yarının sona ermesinin ardından ise turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Abdullah Avcı ile Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük arasında bir gerginlik yaşandı. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, evinde E.Y. Malatyaspor ile karşılaştı. 1-1 berabere biten müsabakanın ilk yarısının sonunda ise turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ile sarı-kırmızılı futbolcu Adem Büyük arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi soyunma odasına yönelmişken, sporcu tünelinin girişinde Abdullah Avcı ve Adem Büyük arasında sözlü tartışma oldu. Araya girenlerin müdahale etmesiyle bu gerginlik büyümeden yatıştırıldı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 22:25
  1. Yeni Malatyaspor
  2. Abdullah Avcı
  3. Aydın Mehmet
  4. Mehmet Şirin
  5. Antalyaspor
  6. Malatyaspor
  7. Adem Büyük
  8. Edin Visca
  9. Başakşehir
  10. Evkur
  11. Aydın

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