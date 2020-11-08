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Gündem "Virüsün böyle bulaştığı netlik kazandı" diyen Bakan Koca'dan net uyarı!
Gündem

"Virüsün böyle bulaştığı netlik kazandı" diyen Bakan Koca'dan net uyarı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 12:45:00 -
"Virüsün böyle bulaştığı netlik kazandı" diyen Bakan Koca'dan net uyarı!

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını artışta. Yazın bir nebze azalan günlük hasta sayısı, kışın yaklaşması ve büyükşehirlere dönüş nedeniyle tekrar yükselmeye başladı.

Dün, günlük koronavirüs verilerini açıklayan Sağlık Bakanlığı, 139.675 test yapıldığını, test sonucu pozitif çıkan 2483 vatandaşın hastalık belirtisi gösterdiği duyurdu. Aynı zamanda dün 81 koronavirüs hastası hayatını kaybetti. 1.928 kişi, şifa bularak hastalığı tamamen atlattı.

Türkiye'nin özellikle büyükşehirlerinde virüsün yayılmasının önüne geçilemiyorken, vatandaşlardaki rehavet ve bıkkınlık da hastalığın önlenmesine mani oluyor.

Vatandaşları hastalığın ilk gününden bu yana aralıksız uyaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni bir mesaj paylaştı. Vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyaran Bakan Koca, maskenin burnu da kapatması gerektiğini söyleyerek, hastalığın burundan da bulaştığının kanıtlandığnı söyledi.

Bakan Koca, "Havalar soğudu. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem COVID-19’a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

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