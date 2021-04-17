Virüsün % 42’sini Ekrem’in toplu taşıması yayıyor

Hükümet, açıkladığı tedbirlerle vaka sayısını düşürmeye çalışırken, İstanbullunun parasını makam araçlarına yatıran, hizmet yerine reklam üreten CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehri virüs merkezine dönüştüren toplu taşımadaki rezaletleri seyretmeye devam ediyor. Belediyenin, İstanbul’un toplu ulaşımını rahatlatacak adımları atmaması nedeniyle virüs son hız yayılıyor. İstanbul Valiliği Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı ve Şehir Plancısı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, virüsle mücadele için İBB tarafından çok acil önlemler alınması gerektiğini aktardı.

İnsanlar sırt sırta yolculuk yapıyor

Ilıcalı, “Toplu ulaşımın vakalara etkisi % 42 oranında. İnsanlar omuz omuza, sırt sırta yolculuk yapıyorlar. Bu açıdan toplu ulaşımın mutlak suretle kapasitesinin artırılması gerekir” dedi. Toplu ulaşımın Kovid-19 açısından büyük bir risk olduğunu uzun zamandır seslendirdiğini belirten Ilıcalı, şunları dile getirdi: “İnsanlar omuz omuza sırt sırta yolculuk yapıyorlar. Bu açıdan toplu ulaşımın mutlak suretle kapasitesinin artırılması gerekir. Son alınan önlemlerle rağmen vaka sayısı istenen seviyeye inmiyor. Bunu indirmenin yolu ilave otobüs alımıyla da mümkün değil. Zira yollar tıkalı, trafik de çok sıkışık. Acil toplu ulaşım yolları yapıp, trafik akışını hızlandırmaları gerekiyor.”

Ulaşımda acil önlemler alınmalı

İlk etapta çok şeritli yollarda bir şeridin toplu ulaşıma ayrılması gerektiğini söyleyen Ilıcalı, “Orada hız artınca kapasite artacak. Hız artınca da kapasiteyi artırmanın önü açılacak. Kapasite artınca da insanların omuz omuza sırt sırta yolculuk yapması riski ortadan kalkacak”dedi. İBB’nin seferleri artırarak, atıl araçları kullanarak, toplu ulaşım yolu yaparak, virüsle mücadeleye katkı sunabileceğini ifade eden Ilıcalı, şöyle devam etti: “Bir şerit bir çizgi çekiyoruz yola. Otobüs yolu diyoruz ona. Sonra hız acayip artıyor. Çünkü yollardaki sorun bir yolculu otomobil. Kovid’den dolayı trafikte 350 bin araç arttı. İnsanların yüzde 10’u otobüs kullanmayı bıraktı. Trafik acayip sıkıştı. Toplu ulaşımdaki hız artarsa oradan bir kapasite elde edilir. O zaman insanlar özel araç bile kullanmazlar. Bir de denizi hiç kullanamıyoruz. Denizi kullanacak adımlar atılmalı. Yeniden ücretsiz yaparak denizden de istifade ederek biraz rahatlama getirilebilir.”

Metrobüsler büyük risk

İstanbul trafiğinde en büyük riski metrobüslerin oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ilıcalı şu uyarılarda bulundu: “Yeni metrobüs ve otobüsler uzun zamandır alınmamış. Mevcut metrobüsler hizmet ömrünü doldurmuş. Metrobüslerin hizmet ömrü 1 milyon km iken şu anda metrobüsler 2 milyon km yapmışlar. Her an yanma riskleri var. O yüzden sadece otobüs filosunun değil metrobüs filosunun da acil yenilenmesi gerekiyor. Sadece metrobüsleri yenilemek de yetmez. Metrobüsün mimarlarından biri olarak söylüyorum. Yolcu sayısı, kapasitenin çok üstünde. Bu yüzden sistemin de değişmesi lazım. Seçimden önce ‘Megabüs’ sözü veren Ekrem İmamoğlu, hiç metrobüs almadı.”