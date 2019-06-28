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Virüse dayalı ve fungusit hastalıklarla baş edemeyen çiftçiler, seralarda solarizasyon uygulaması başlattı

Virüse dayalı ve fungusit hastalıklarla baş edemeyen çiftçiler, ilçe genelindeki tüm seralarda solarizasyon uygulaması başlattı.

28 Haziran 2019 Cuma 12:40
Virüse dayalı ve fungusit hastalıklarla baş edemeyen çiftçiler, seralarda solarizasyon uygulaması başlattı

Virüse dayalı ve fungusit hastalıklarla baş edemeyen çiftçiler, ilçe genelindeki tüm seralarda solarizasyon uygulaması başlattı.


Antalya’nın Kumluca ilçesinde örtü altı sebze üretim sezonunun sona ermesiyle seralarda solarizasyon uygulaması başlatıldı. Kumluca’da örtü altı sebze üretim sezonunun sona ermesiyle seralarda mantarsal ve zararlı böceklerin dezenfektasyonunda faydalı olan solarizasyon uygulamasına geçildi.


Eylül ayının yarısında başlayan örtü altı sebze üretimi 15 Haziran’dan itibaren sona ermeye başlıyor. 15 Haziran’da başlayan sera içindeki ürünlerin sökülmesi Temmuz ortasına kadar sürüyor. Örtü altı sebze üretim sezonunu tamamlayan üreticiler solarizasyon uygulamasına geçiyor. Seraların içindeki sebze atıklarını temizleyen üreticiler hemen toprağı sürüyor. Sürülen sera içi toprakları bol su ile sulanıyor. Sulanan toprağın nemi kurumadan plastik sera örtüsü ile kapatılıyor. Özel bir plastik örtüsü ile hava almayacak şekilde kapatılan sera içindeki toprak en az 40 gün kapalı kalıyor. Solarizasyon sayesinde topraktaki fungusit (mantarsal) ve virüse dayalı hastalıklar ortadan kalkıyor. Tuta kelebeği de sera içindeki artan hava sıcaklığına dayanamadığı için ölüyor ve larva yamadığı için üremesi engelleniyor.


Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, “Bu yıl Kumluca’da 15 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri arasında dikim yapmama kararı aldık. Virüse bağlı hastalıkları ve tuta kelebeğini ortadan kaldırmak için Kumluca’nın tamamında solarizasyon uygulaması gerçekleştiriyoruz. Çiftçilerimiz ile topyekun bir mücadeleye girdik. İnşallah bunu başaracağız. Seralarımızın dezenfektesi için solarizasyon uygulaması en 45 gün kalması gerekiyor” dedi.


Ziraat Mühendisi Mustafa Acar ise, “Örtü altı tarımında mutlaka solarizasyon yapmalıyız. Solarizasyon toprakaltı patojenleri, yabancı otları, nemetodlarla mücadelede en işe yarayan yöntemdir. Kültürel önlemlerin başında gelir. Solarizasyon yaparak mücadelenin yüzde 70’ini halletmiş oluruz. Ama minimum 40 gün solarizasyonun kalması gerekmektedir. 0.2 mikron çapında ince naylon kullanılır. Çiftçiler mutlaka solarizasyon yapsın. Hangi hastalıklara faydası oluyor dersek, nemetod, yabancı ot, torak kökenli fungal (mantarsal) hastalıklar. Öncelikle toprak işlemeyi öneriyoruz. Toprak işleme yapmazsak çok derinlere gitmez. Toprak işleme yaparsak etkisi 35 -40 santim derinliğine iner. Havadaki sıcaklığı ince naylonun altına geçirerek tamamen kültürel önlem olarak yapıyoruz bunu, seraların üzerindeki daha önceden ürünlerin güneşten korumak için yaptığımız gölgelemeyi mutlaka yıkamalıyız” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:40
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