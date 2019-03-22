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Viranşehir’de doğalgaz sevinci

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine önümüzdeki hafta içinde doğalgaz verilmeye başlanacak.

22 Mart 2019 Cuma 15:45
Viranşehir’de doğalgaz sevinci

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine önümüzdeki hafta içinde doğalgaz verilmeye başlanacak. Doğalgaz firması yetkilileriyle birlikte ilçede incelemede bulunan Kaymakam Ömer Dereci, halkın uzun zamandır beklediği doğal gaza kavuşacağını belirtti.


İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Dereci, Viranşehir halkının doğalgazı uzun zamandır beklediğine dikkat çekerek, “Biz halkımızın taleplerin doğrultusunda hizmetlerimize devam ediyoruz. Viranşehir halkı doğal gazı hak etmişti. İnşallah önümüzdeki hafta içinde ilçemize doğalgaz verilmeye başlanacak. Tüm Viranşehir halkına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Dereci Viranşehir halkının doğal gazdan en seri şekilde, en iyi şekilde faydalanması için çalışmalarda firmayla birlikte koordine içerisinde çalıştıklarını belirterek, “Halkımıza bu hizmeti daha hızlı bir şekilde sunacağımızı düşünüyoruz. Viranşehir ilçemizde doğalgaz şebekesi daha da yaygınlaşacak. İlçenin Yenişehir Mahallesinde başlamıştık ve önümüzdeki hafta içi bu mahallemize doğal gaz verilecek. İnşallah tüm mahallelerimize zaman içerisinde yayılacaktır” diye konuştu.


Kaymakamın açıklaması ilçede büyük bir sevince neden oldu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:45
  1. doğa

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