Viranşehir yerel seçim sonuçları son dakika | Şanlıurfa Viranşehir 2019 seçim sonuçları
31 Mart 2019 Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Siverek seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Viranşehir'de son durum ne? Viranşehiryerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Viranşehir oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Viranşehir'de son durum nedir? Viranşehir'de hangi parti önde? Viranşehir yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte Şanlıurfa Viranşehir yerel seçim sonuçları...31 Mart 2019 Pazar 04:36
31 Mart 2019 Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Siverek seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Viranşehir'de son durum ne? Viranşehir yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Viranşehir oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Viranşehir'de son durum nedir? Viranşehir'de hangi parti önde? Viranşehir yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte Şanlıurfa Viranşehir yerel seçim sonuçları...
Viranşehir partilerin oy oranları
Viranşehir'in seçim sonuçları Yeni Akitʼin 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Viranşehir seçim sonuçları canlı olarakYeniakit.com.trʼde. Viranşehir yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Viranşehir hangi parti en fazla oy aldı? Viranşehir belediyesini kim kazandı? Viranşehir seçim sonuçları dakika dakika bu sayfada.Türkiye tarihinin enönemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlarsandığa gitti. 2019 Viranşehir yerel seçim sonuçları, Viranşehir 2019 yerel seçimsonuçları, Şanlıurfa Viranşehir yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçimsonuçları Viranşehir partilere göre oy dağılımı. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oykullanacak? YSKʼnın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.
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Viranşehir belediyesini kim kazandı?
Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Viranşehir yerel seçim sonuçlarına göre Viranşehir belediyesini kim kazandı? Viranşehir belediyesi hangi partiden? Viranşehir 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Viranşehir hangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Viranşehir yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Viranşehir seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Viranşehir seçim sonuçlarını, Viranşehir'de partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.
Viranşehir belediye seçim sonuçları 2014
BDP % 48
AK Parti % 47
HÜDAPAR % 1
Şanlıurfa belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti adayı Celalettin Güvenç % 61
BDP adayı Osman Baydemir % 30
MHP adayı Mustafa Kemal Saraçoğlu % 2
Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.
Oy pusulalarının renkleri
Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.
AK Parti Şanlıurfa belediye başkan adayları
Birecik: Mahmut Mirkelam (Cumhur İttifakı)
Bozova: Suphi Aksoy (Cumhur İttifakı)
Ceylanpınar: Abdullah Aksak (Cumhur İttifakı)
Halfeti: Şeref Albayrak (Cumhur İttifakı)
Haliliye: Mehmet Canpolat (Cumhur İttifakı)
Hilvan: Aslan Ali Bayık (Cumhur İttifakı)
Siverek: Şeyhmus Aydın (Cumhur İttifakı)
Suruç: Mustafa Yüksel (Cumhur İttifakı)
Viranşehir: Salih Ekinci (Cumhur İttifakı)
Karaköprü: Metin Baydilli (Cumhur İttifakı)
Akçakale: Mehmet Yalçınkaya (Cumhur İttifakı)
Eyyübiye: Mehmet Kuş (Cumhur İttifakı)
CHP Şanlıurfa belediye başkan adayları
Akçakale: Ahmet Geçit
Birecik: Hüseyin Kıran
Bozova: Şıhmüslüm Bayar
Ceylanpınar: Mehmet Emin Çağra
Eyyübiye: Sinan Kılıç
Halfeti: Ekrem Morçiçek
Harran: Mehmet İngin
Hilvan: Ali Turan Avcı
Siverek: Fatih Mehmet Bucak
Suruç: Kemal Eşsiz
Viranşehir: Şehmus Dodukanlıoğlu
MHP Şanlıurfa belediye başkan adayları
Harran: Mahmut Özyavuz (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti Şanlıurfa belediye başkan adayları
Akçakale: Ömer Ay
Ceylanpınar: Suna Çoşkun
Karaköprü: Yunus Çoban
Halfeti: Mahmut Yaman
Bozova: Mehmet Kaya
Birecik: Mehmet Hicri
Eyyübiye: Murat Demirkan
Viranşehir: Adnan Çiftçi
Haliliye: Mustafa Reşat Dağ
Suruç: Tuba Çoşkun
Saadet Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayları
Akçakale: Abdulhakim Ayhan
Birecik: Serhat Mehmet Hamdi Dirier
Bozova: Muhittin Meral
Ceylanpınar: Ali Yiğit
Eyyübiye: Halil Yiğit
Halfeti: Kemal Ayhan
Haliliye: Mustafa Hekimoğlu
Harran: Halit Kılıçarslan
Hilvan: Hanif Düzme
Karaköprü: Essum Aslan
Siverek: Hüseyin Solak
Suruç: Mehmet Şener
Viranşehir: Muhammet Kurt
Demokrat Parti Şanlıurfa belediye başkan adayları
Ceylanpınar: Menderes Atilla
Harran: Mehmet Özyavuz
Haliliye: Ramazan Fırat
Akçakale: Seyfettin Güvenç
Büyük Birlik Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayları
Ceylanpınar: Halaf Yaşlı
Viranşehir: Halil Tapan
Akçakale: Hamza Çoşkun
Suruç: Mahmut Şeker
Haliliye: Eyyüp Kurtboğan
Karaköprü: Mahmut Küçükoğlu
Hilvan: İbrahim Halil Çivis
Siverek: Ali İzol
Harran: İbrahim Bürke
Birecik: Müslüm Karakurt
Bozova: Mustafa Şeker
Eyyübiye: Ahmet Işık
Bağımsız Türkiye Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayları
Şanlıurfa Büyükşehir: Rahime Karakeçili
Eyyübiye: Gülay Gözoğlu
Halfeti: Sevim Yağmur
Ceylanpınar: Abit Görür
Haliliye: Ahmet Akkuş
Karaköprü: Aylagül Tandoğan
Akçakale: Rabia Uçar
Türkiye Komünist Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayları
Şanlıurfa Büyükşehir: Halil Çalışkan
Vatan Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayları
Şanlıurfa Büyükşehir: Mustafa Ataca
Eyyübiye: Saddam Polat
Haliliye; Salih Ataca
Bağımsızlar adaylar
Şanlıurfa Büyükşehir: Ömer Faruk Yapıcıer, Osman Yıldırım
Eyyübiye: Halil Karakeçili
Karaköprü: Serhat Erdem, Ali Çetin
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