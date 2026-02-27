  • İSTANBUL
Yerel Viranşehir-Diyarbakır yolunda buzlu dehşet! Sürücüler yolda mahsur kaldı!
Yerel

Viranşehir-Diyarbakır yolunda buzlu dehşet! Sürücüler yolda mahsur kaldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Viranşehir-Diyarbakır yolunda buzlu dehşet! Sürücüler yolda mahsur kaldı!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesini Diyarbakır’a bağlayan Karacadağ mevkiinde bastıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk, ulaşımı durma noktasına getirdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Diyarbakır’ı birbirine bağlayan karayolunda yaşanan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi.

Diyarbakır’a bağlayan karayolunun Karacadağ bölgesinde dün itibariyle başlayan kar yağışı don ve buzlanmaya neden oldu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Diyarbakır’ı birbirine bağlayan karayolun Karacadağ bölgesinde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Dün başlayan kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma oluştu. Çok sayıda araç yolda ilerleyemedi. Ekiplerin müdahalesi ile ulaşım yeniden sağlanırken yolda buzlanma oluştuğu öğrenildi. Tuzlama çalışmalarının belli aralıklarla yapıldığı yolda şu anda trafik akışının normale döndüğü belirtildi.

