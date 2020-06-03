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Aktüel

Virajı alamayan otomobil sulama kanalına düştü

Adana’nın Kozan ilçesinde virajı alamayan otomobil sulama kanalına düştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:24:51 -
Virajı alamayan otomobil sulama kanalına düştü

Adana’nın Kozan ilçesinde virajı alamayan otomobil sulama kanalına düştü.


Alınan bilgiye göre, Varsaklar Mahallesi, İnci Sokakta kanal boyunda virajı alamayan Hakan Tunç yönetimindeki 01 RK 435 plakalı otomobil, sulama kanalına düştü. Sürücü suya düşen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra yardım istedi. Olay yerine gelen trafik ekipleri aracın kanaldan çıkarılması için çekici çağırdı. Meraklı vatandaşlar ise sulama kanalına düşen aracı izlemek için sosyal mesafe kurallarını yok saydı.


Araç daha sonra çekiciyle sudan çıkarıldı.

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