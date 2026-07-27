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Gündem Bunların ciğeri beş para etmez! Türk polisine alçakça sözler
Gündem

Bunların ciğeri beş para etmez! Türk polisine alçakça sözler

Yeniakit Publisher
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Bunların ciğeri beş para etmez! Türk polisine alçakça sözler

Sosyal medyada para ve hediye toplamak için canlı yayın açan bir şahıs, izlenme uğruna Emniyet teşkilatını hedef alıp alçakça hakaretler savurdu.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya platformunda "Murat" kullanıcı ismiyle yayın yapan bir kişi, takipçileriyle canlı yayın gerçekleştirdi. Yayın sırasında izleyicilerinden platform üzerinden hediye ve para göndermelerini isteyen şahıs, bir süre sonra emniyet mensuplarını hedef alan küfürlü ve hakaret içerikli ifadeler kullanmaya başladı. Canlı yayında sarf ettiği sözleri çok sayıda kullanıcının izlediği şahıs, o anlara ait görüntüleri daha sonra sosyal medya hesaplarında da paylaştı.

TÜRK POLİSİ İÇİN ÇİRKİN SÖZLER

Şahsın, sosyal medya platformlarında izleyici sayısını ve etkileşimini artırarak gelir elde etmek amacıyla bu tür paylaşımlar yaptığı öne sürülürken, Türk polisine yönelik kullandığı hakaret içerikli ifadeler dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde şahsın canlı yayın yaptığı, izleyicilerinden hediye göndermelerini istediği ve yayın sırasında polis ekiplerine yönelik küfürlü ifadeler kullandığı anlar yer aldı.

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