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Gündem Rapid gemisi ihaleye çıktı
Gündem

Rapid gemisi ihaleye çıktı

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Rapid gemisi ihaleye çıktı

Yaklaşık 10 aydır Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında atıl durumda bulunan "Rapid" için düzenlenen ihale sonuçsuz kaldı.

8 Eylül 2025 tarihinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında olumsuz hava şartları nedeniyle karaya oturan ve olayın ardından sahibi tarafından terk edilen Tanzanya bayraklı "Rapid" isimli kuru yük gemisinin satışı için başlatılan süreçte beklenen ilgi görülmedi.

Sigorta şirketinin hasar tespit çalışmalarının ve yasal işlemlerin tamamlanmasının, Tanzanya makamlarının da geminin icra yoluyla satışına onay vermesinin ardından bugün Kocaeli Bölge Liman Başkanlığında açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılan 81 metre uzunluğundaki kuru yük gemisine teklif verilmedi.

Böylece yaklaşık 10 aydır Kandıra açıklarında atıl durumda bulunan "Rapid" için düzenlenen ihale sonuçsuz kaldı.

 

Karadeniz'de seyreden Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi, 18 Eylül 2025'te Kandıra ilçesi Pembe Kayalar mevkiinde olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenerek kayalık alanda karaya oturmuştu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Gemide mahsur kalan 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu toplam 7 kişilik mürettebat, Sahil Güvenlik helikopteriyle güvenli şekilde tahliye edilmişti.

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