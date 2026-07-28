BYD’den Tesla'ya karşı hamle! Xiao Di sahneye çıkıyor
Elektrikli otomobil pazarında Tesla ile yarışan BYD, rekabeti robot teknolojilerine taşımaya hazırlanıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Elektrikli otomobil pazarında Tesla ile yarışan BYD, rekabeti robot teknolojilerine taşımaya hazırlanıyor.
Çinli otomotiv devi BYD, araç üretiminde edindiği teknoloji ve yapay zekâ deneyimini insansı robotlara aktarmaya hazırlanıyor. Şirketin geliştirdiği “Xiao Di” adlı robotun, ilk aşamada müşterileri karşılamak ve otomobilleri tanıtmak üzere showroomlarda kullanılması hedefleniyor.
Bu hamleyle BYD; Tesla’nın Optimus’u ve Xpeng’in Iron projesinin ardından insansı robot yarışına katılan bir diğer elektrikli otomobil üreticisi olacak.
İLK GÖSTERİM İÇİN AĞUSTOS İŞARET EDİLDİ Xiao Di’ye ilişkin tanıtım süreci, BYD’nin Zhengzhou kentindeki Di Space deneyim merkezinin WeChat hesabında kısa süreliğine yayımlanan bir görselle gündeme geldi. Daha sonra kaldırılan paylaşımda, insansı robotun ağustos ayının başında ilk kez kamuoyu karşısına çıkacağına işaret edildi. Bilim, teknoloji ve ürün deneyimine odaklanan Di Space’in tanıtıma ev sahipliği yapacak olması, sergilenecek modelin yalnızca tasarım çalışması değil, çalışan bir prototip olabileceği beklentisini güçlendirdi.
31 SERBESTLİK DERECESİNE SAHİP OLDUĞU ÖNE SÜRÜLÜYOR BYD henüz Xiao Di’nin teknik özelliklerini resmen açıklamadı. Sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere göre robot yaklaşık 160 santimetre boyunda ve 59 kilogram ağırlığında olacak. Ellerine, bacaklarına, gövdesine ve boynuna dağıtılan hareket noktalarıyla Xiao Di’nin toplam 31 serbestlik derecesine sahip olacağı iddia ediliyor. Robotun ellerinin, 1 kilogram ağırlığındaki nesneleri yaklaşık 1 milimetrelik hassasiyetle kavrayabileceği belirtiliyor.
ÇEVRESİNİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEYEBİLECEK Robotun algılama sisteminin 360 derecelik görüş teknolojisiyle destekleneceği öne sürülüyor. Yapay zekâ altyapısı sayesinde bulunduğu ortamı gerçek zamanlı olarak üç boyutlu modelleyebileceği belirtilen Xiao Di’nin insan yüzlerini, el hareketlerini, dudak hareketlerini ve farklı nesneleri ayırt edebileceği ifade ediliyor. Bu özelliklerin, robotun kalabalık showroomlarda güvenli biçimde hareket etmesine ve müşterilerle daha doğal iletişim kurmasına imkân sağlaması bekleniyor.
SHOWROOMLARDA SATIŞ DANIŞMANI OLACAK BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, şirketin gelecekte her bayide iki veya üç insansı robot görevlendirmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Planlamaya göre robotlar müşterileri karşılayacak, araçların teknik özelliklerini anlatacak ve ürün tanıtımlarına destek verecek.
Li, evlerde ve hizmet sektöründe kullanılabilecek insansı robotların BYD açısından büyük bir pazar oluşturacağını düşünüyor. Robot satış danışmanlarının önümüzdeki bir veya iki yıl içinde günlük kullanıma uygun seviyeye ulaşabileceği değerlendiriliyor.
BYD, robot teknolojilerine tamamen yabancı değil. UBTech Robotics tarafından geliştirilen insansı robotlar hâlihazırda şirketin fabrikalarından birinde çeşitli görevlerde kullanılıyor. Xiao Di ise BYD’nin robotları üretim hattından çıkararak doğrudan müşterilerle buluşturma hedefinin ilk önemli adımı olacak.
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