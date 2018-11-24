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Virajı alamayan beton yüklü kamyon yan yattı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan İçmeler Köprüsü'nde beton yüklü bir kamyon, virajı alamayarak yan yattı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:06
Virajı alamayan beton yüklü kamyon yan yattı

İstanbul Tuzla İçmeler Köprüsü'nde virajı alamayan beton yüklü kamyon yan yattı.

Kaza, İstanbul Tuzla İçmeler Köprüsü'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bedreddin Yiğit, yönetimindeki 34 FH 979 plakalı beton yüklü kamyonla Pendik istikametinde seyrettiği sırada yan yola girmek istedi. Yükten dolayı virajı alamayan kamyon yan yattı.

Sürücü Yiğit kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de kamyonu kaldırmak için çalışma başlattı.

Sürücü Yiğit, "Araba kaydı, yan yattı. Beton yüklüydü" dedi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 18:06
  1. Virajı alamayan beton yüklü kamyon yan yattı
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