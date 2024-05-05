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Yaşam Virajı alamadı kanala uçtu!
Yaşam

Virajı alamadı kanala uçtu!

Yeniakit Publisher
2024-05-05 17:46:00 -

Antalya Manavgat'ta kanala uçan aracın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan otomobil sürücüsü, demir korkulukları parçalayarak sulama kanalına uçtu. Kanaldaki araçtan burnu bile kanamadan çıkan araç sürücüsü, kanalda su bulunmaması sebebiyle kazayı yara almadan atlattı.

Kaza; Milli Egemenlik Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 9032 Sokak'ta Şeyh Şamil Caddesi istikametine seyir halindeki Mehmet Ülker’in kullandığı 07 LNC 95 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, Kavaklı Mezarlığı önünde sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan demir korkulukları parçalayıp sulama kanalına uçtu. 112 Acil İhbar Hattı'na gelen ihbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, 112 Sağlık ekibi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü kanala uçan otomobilden büyük şans eseri burnu bile kanamadan çıkarken kanalda su bulunmaması sürücünün kazadan yara almadan çıkmasında etkili oldu. Otomobil, kurtarıcı vasıtasıyla kanaldan çıkarıldı.

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