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Gündem Vira Bismillah! Erdoğan denize balık bıraktı
Gündem

Vira Bismillah! Erdoğan denize balık bıraktı

Yeniakit Publisher
2024-09-01 06:44:00 -
Vira Bismillah! Erdoğan denize balık bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da, Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, balıkçılık sezonunun bereketli olması için denize balık bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışına katıldı. Törende, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda) da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, balıkçılık sezonunun bereketli olması için denize balık bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda bir balıkçı teknesine binerek kaptan koltuğuna oturdu.

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