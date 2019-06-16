VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yaptığı 'İstanbul2019 Seçim Özel' isimli program Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor. Yıldırım ve İmamoğlu İstanbul seçimine bir hafta kala projelerini açıklayıp, gündemdeki tartışılan soruları yanıtlıyor.

Binali Yıldırım: Evlatlarım geldi, benim Babalar Günü'mü kutladılar. Benim Babalar Günü'nü kutlayacak bir babam olmadığI için bana hediyeler almışlar. Mutlu oldum.

Ekrem İmamoğlu: Dilerdim ki bu yayın 31 Mart öncesi olsun. Her şeyden önce emek gösteren herkese teşekkür ediyorum. Sayın Yıldırım'a da çok teşekkür ediyorum. Burası bir tartışma ortamı. Ben de sayın Binali Yıldırım'ın babalar gününü kutluyorum. Ülkedeki tüm babaların babalar gününü kutluyorum.

İstanbul'da yaşayan bir vatandaşım. Oyumu kullandım, hata yapmadım. Kusurum yok. Seçimin iptali gibi bir durumda kaldım. Yine oyumu kullanacağım. Biz bu seçime niye giriyoruz?

Binali Yıldırım: Sizin bir kabahatiniz yok. Sizin oylarınız sayılırken şaibe karıştı. YSK durumu değerlendirdi ve yenilenmesine karar verdi. Bizim tercihimiz yenilenmemesiydi. Çok çabaladık ama CHP bize yardımcı olmadı. Seçime gitmek zorunda kaldık. Keşke oyların tamamı sayılabilseydi. Kimsenin kafasında bir şüphe kalmayacaktı. Bir daha İstanbulluları yormayacaktık. Değiştirmek zorunda kalmayacaktık.

Oylar çalındı. Sayılmaya başlandı. Geriye kalan yüzde 90 sayılsa seçimin sonucunun değişeceği aşikar. Oyların tekrar sayılmasını çok istedik. Ve maalesef bir dirençle karşılaştık.

Oylar kim çaldı?

Onu bilecek olan YSK'dır. Siz yolda gidiyorsunuz biri cüzdanınızı çekti. Ne dersiniz? Cüzdanım çalındı dersiniz. Yer değiştirdi demezsiniz. Benim oyum bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır.

YSK bir karar verdi, rakibiniz sayın Binali Yıldırım'ın açıklamalarını gördünüz. Aynı soruyu size de sormak isterim. Ben bu seçime neden gidiyorum?

Ekrem İmamoğlu: Öncelikle şuradan başlayalım, YSK'nın verdiği bir kararı CHP istemedi yorumu tamamen yanlış bir yorum. Öncelikle şunu söyleyeyim 31 Mart gecesini hızlıca hatırlayalım. 31 Mart gecesinde bir saat olmadı ki seçim kapanalı televizyon kanallarının bir kısmı açıklamayla yasakları çiğneyerek bir süreç başlattı. Veri alamama kısmı 12 saatte yakın sürdü.Oylar kafa kafaya olduğu andan itibaren ne olduysa sayın Yıldırım ben seçimi kazandım diyerek açıklama yaptı. Ne tesadüftür ki o esnada Anadolu Ajansı veri yayınını kesti. 29 binden indi diyor sayın Yıldırım 1 nisan tutanağı burada. 24 bin 57 ilk tutanak sayısı.

Biz seçmen olarak zarfa 4 pusula attık. Siz dediniz ki bu pusulalardan 1'i geçerli sayılır, biri geçersiz sayılır.

Ekrem İmamoğlu: Sayın Yıldırım ertesi sabahın Anadolu Ajansı'nın neden kestiğine dair açıklaması yok. Niçin 12 saat veri verilemedi. 20 bin 388'e maddi hatalardan sonra indi. O sandıklar sondaj yaptıkları 57 sandıktan adımıza artı oy çıktı. Şimdi İsmail Bey dört oy var burada. Senin 20 liranın 5 lirası sahte. Buna hiç kimse inanmaz. Bu süreçte çaldılar, kime? Ben de bilmiyorum olmaz. Bunun içinde iftira var. Bu çaldılar lafı olmaz. Kime söylüyorsunuz. AK Parti'de görev alan kardeşlerime mi söylüyorsunuz? YSK'nın raporunda çaldılar yok. Meydanlarda çaldılar var, kim çaldı?

O gün ne oldu?

Binali Yıldırım: Olayları çarpıtmanın gereği yok. Açık konuşalım. Fark inmedi mi? Aradaki fark 13 bin 729. Başlangıçta ne kadardı? Kaldı ki Ekrem Bey ilk açıklamasını akşam 9'da yaptı. 9 puan öndeyiz diye ilk açıklamayı yaptı. Benim ilk açıklamam 11.25'tir. Sayı da vermedim. Orada bir hata yok. İkinci olarak Anadolu Ajansı niye yayını kesti kesmedi o benim işim değil. Pusula meselesine gelelim. Bir aldatmacadır. İtiraz edilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Maltepe için MHP, Büyükçekmece için AK Parti. İtiraz edilen oy pusulası saydırılır. İşi çarpıtmanın bir manası yok.

YSK bir karar verdi 6 Mayıs'ta. Yeni bir seçime gidiyoruz. Bu seçim neyim seçimi? Sizin açınızdan manası ne? İki kampanya yaptınız. Bir takım değişiklikler yaptınız. Sayın Erdoğan daha geri planda kalmış gözüküyor

Binali Yıldırım: Ekrem Bey şunu söyledi. Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedi dedi. Koca bir yalan. CHP'nin müraacatı var elimizde. Aynı zamanda biz YSK'ya da götürdük. O da ret kararına uydu. Başlayan sayımlar varsa devam etsin dendi. Tamamı sayılsa sonuç değişecekti. Biz bunu Maltepe'de gördük.

Aradaki fark 808 oy. Açık ara seçim bizim lehimize olacaktı. Bizim istediğimiz şüpheler kalksın. İstanbul halkını düşünerek istedik. 23 Haziran'a gidiyoruz. Söylemlerimde bir değişiklik yok. Baştan beri İstanbul'u konuşuyorum. İstanbullu vatandaşlarımızla buluşacağım. Esnafla, kadınlarla, gençlerle...

Beka söylemi vardı...

Binali Yıldırım: Biz bir ittifak ile seçime giriyoruz. Bu Cumhur İttifakı olarak ben. Dolasıyla iki ittifakta partiler var. MHP, AK Parti bir tarafta... Diğer tarafta İYİ Parti, CHP, HDP de bu ittifakı destekliyor.

Ekrem imamoğlu: Bir kere saat 9 gibi açıklama yaptığım doğrudur. Yüzde 64'te rakibimizi gösteriyor. Yaklaşık bir buçuk saatin üzerine hukuksuz yayın yapmıştır televizyon kanalları. Saat 2:20'de benim açıkladığım veri aynen şöyle girdiğimiz veriler üzerinden artık sonucun değişme şansı kalmamıştır. Onun için 29 bin sayısı vardır. Bu veriler üzerinden söyledik. 1 Nisan'daki veri burada. Birleştirme tutanağı burada. Yalan ifade yanlış ifade yanlış bir şey değil. Gerekçeye göre karar veriyor YSK. Sayımı yapan kişilerin hukuka aykırı olduğunu söylüyor. Sadece ve sadece sandık kurulu üyelerine bakıyor. Soyadına göre seçmeni tanıdıklarını söylediler. 2019'da yapılan yenilenen seçim bir demokrasi süreci mücadelesidir. Bu süreçte hiç beka sorunu yok konu İstanbul'a döndü.

Ben neden Ekrem İmamoğlu'na oy vereyim?

Ekrem İmamoğlu: Öncelikle cümlemi tamamlamı istiyorum. Bakın 31 Mart akşamını geçelim dedi sayın Yıldırım, geçemeyiz. Biz tutanaklarımızı sağlam tutmasaydık o gece iş biterdi. Biz mücadelemizi verdik. Ve gönülden söylüyorum ki o işte yüz binlerce insanın hakkı vardır. Bu süreç bir kurgudur. Bu süreçte tek bir cümle bile edilmemesi sıkıntı yaratır.

Niye kesti Anadolu Ajansı verileri?

Ekrem İmamoğlu: İşine gelmediği için. Biz demokrasi mücadelesi veriyoruz. Biz hak hukuk mücadelesi veriyoruz. Demokrasi sürecini sıkıntıya uğratanlara mücadele veriyoruz. Kibirden arınmış ben bilirim diyen değil, bunun için biz 23 Haziran'da herkesin oyuna talibiz.

Ben Ekrem Bey'e oy verdim. 23 Haziran'da ikinize de bakıp karar vereceğim. Neden Binali Bey'e vereyim?

Binali Yıldırım: İthamlar var. Kul hakkı yemek, kibirli olmak. Bu seçime beraber girdik. Bu ilk defa olan bir şey değil. Bu başka yerlerde de oldu. CHP oyların tamamına sayılmasına direnmeseydi bu seçim tekrarlanmayacaktı. Biz bunu yüzde 10 sayımındaki farkı görünce rahatlıkla söylüyoruz. Biz yakın oy aldık. Aradaki fark 13 729'du. Ben 10 kazanıyorum, Ekrem bey 2 kazanıyor. Anadolu Ajansı ile görüşmedim. Benim tahammül edemeyeceğim şey yalan konuşmaktır. Ben ne bileyim Anadolu Ajansı'nın veri akışını. Biz elimizdeki verilerle takip ederiz seçimi.

Vaatleriniz var. Doğal gaza indirim, İSPARK... Rakibinizin 18 günlük başkanlığı var. Ve başlattığı uygulamalar var. Siz de daha sonra bunları başlatıyorsunuz. Size şöyle eleştiri geliyor: Siz 15 yıldır belediyedesiniz. Neden bu zamana kadar yapılmadı? Şeklinde sorular geliyor.

Binali Yıldırım: AK Parti belediyeciliği İstanbul'a çok şey kazandırdı. 94'te 14 litre su veriliyordu, şimdi 101 litre su veriliyor kişi başına. İstanbul'un suyu akmıyordu, su getirildi. 200 km mesafeden İstanbul'a su getirildi. Kanalizasyon suyu şimdi yüzde 70. Yeşil alan 10 milyon metrekareden 60 milyon metrekareye çıktı. 1.500 otobüs vardı şimdi 6.500 tane var. Metro ile taşınan 32.700 yolcu sayısı şimdi 4.505.000.

31 Mart'tan sonra YSK tarafından mazbatanızı aldınız. Birtakım uygulamalarınız oldu. Bu 18 günü anlatır mısınız?

Ekrem İmamoğlu: Öncelikle şunu söyleyeyim, 'Ekrem Bey'in yalan konuşması' cümlesine müdahale etmemenin nedeni programa olan saygımdandır. Binlerce deyip bir algı yaratılıyor. Esas fark geçersiz oylardandır. Bu gün geldiğimiz noktada 18 günde vadettiklerimizi tek tek yerine getirdik. Bizim birçok projemiz kopyalanıyor. Örneğin ulaşım indirimi. 25 yıldır yaptıkları, elbette yapacaksınız. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim, tabii ki yapacaksınız. Bu gün bizim 18 günde yaptıklarımızı kendinize mal etmenin anlamı yok. Biz yerine getirdik.

Binali Bey'e bir soru sorar mısınız?

Ekrem İmamoğlu: Tekrar soruyorum, Sayın Yıldırım Anadolu Ajansı o akşam yaptıkları sizin için ne ifade ediyor? 12 saat veri verememesi ne ifade ediyor? Bakanlarla yaptığınız görüşmeleri çok doğal ve normal karşılarken AA ile görüşmediğinizi ifade ediyorsunuz? Gece yarısı 2,3'ten sonra Gönül Belediyeciliği diye donatılmasının talimatını kim verdi? Ben hala çaldıların muhatabının kim olduğunu merak ediyorum

Binali Yıldırım: Anadolu Ajansı'nın yayın kesmesinin sebebini yetkileri açıklamalı. Normal bir şey değil. Ama sorumlusu ben değilim. Niye gönül belediyeciliği kazandı. 25 tane belediye kazanmış AK Parti. Ne yapacaktık? Seçimi kaybettik mi diyecektik. 14'te karşı taraf kazanmış. Ben anlamakta zorlanıyorum.

Nüfusun yüzde 65'ini kazanmışız. Çoğunluk Cumhur İttifakı'nda. Sonuç buyken kaybettik mi diyecektik. O afişler partimiz tarafından asıldı.

Binali Yıldırım: Siz gelir gelmez neden büyükşehrin veri tabanını kopyalama talimatını neden verdiniz? Bunun kanuna aykırı olduğunu bilmiyor muydunuz? Sizin hukukçularınız sizi yanılttı mı?

Ekrem İmamoğlu: Öncelikle şunu söyleyeyim, özellikle burada sayın Yıldırım'a bunu hatırlatmak isterim. 'Bir belediye başkanı belediyesiyle ilgili her türlü işlemi yapabilir' dedi. Bu cevabı verdi kendileri. Bu bir yedekleme işlemidir, veri yedeklemek için de veri kopyalaması yapılır. Bir afaki değişiklik yapılabilir, bize de ihbarlar geliyor. Kaldı ki yapamadık. O da hukuksuz bir karar. Hiç ilgisi olmayan bir kişinin orada ne olduğunu bilemiyorum, hukuksuz bir karardır. Veri yedekleme bu kadar basit bu kadar kolay bir işlemi başka bir yere taşımak... Bunun güvenlik açısından hiçbir riski yok. Biz bu işleri istediğimizde daire başkanı bana brifler verdi. Sayın Yıldırım'ın ilk fikrine dönmesini talep ederim.