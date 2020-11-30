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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 09:44:46 -
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya satıcılı başlamasının ardından 1.480,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.476,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,9 altında 1.480,00 puandan işlem görüyor.

Cuma günü satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 1.493,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası teşvik paketi beklentilerinin devam ettiğini, küresel bazda artan vaka sayılarının ise risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde büyüme ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.500 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin 3. çeyrekte yüzde 5 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 3. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 3,5 ila yüzde 6,8 aralığında yer aldı. Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daralmıştı.

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