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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 133.500 seviyesinden açıldı

01 Mart 2019 Cuma 09:59
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 artışla 133.500 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.650 puanı görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 133.500 seviyesinde dengelendi.

Dün şubat vadeli endeks kontratının son işlem günü olması nedeniyle dalgalı bir seyir izlenen endeks kontratlarında, şubat vadede yükseliş, nisan vadede düşüş görüldü.

Analistler, bugün yurt içi ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 134.700 puanın direnç, 132.300 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:59
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