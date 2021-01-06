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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2021-01-06 09:38:54 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.660,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.662,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.660,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 1.653,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise ABD borsalarındaki alıcılı seyre paralel kayıplarını telafi ederek 1.662,75 puana yükseldi.

Analistler, küresel piyasalarda ABD'nin Georgia eyaletindeki seçim sonuçlarının beklendiğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının yanı sıra dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.680 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, olası düşüşlerde 1.630 puanın destek konumuna gelebileceğine söyledi.

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