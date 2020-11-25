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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 09:41:55 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı başlamasının ardından 1.487,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.490,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.487,00 puandan işlem görüyor.

Dün, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son vermesiyle spot piyasada banka hisselerinde yoğunlaşan alımlar sonucu 1.522 seviyelerine kadar yükselen endeks kontratı, ilerleyen saatlerde kar satışları ile kazançlarını kısmen geri verdi ve normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.481,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel piyasaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD'de başkanlık seçimine ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte pozitif seyrettiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 puanın direnç, 1.470 ve 1.455 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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