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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:42:19 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.453 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.457,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 1.453,00 puandan işlem görüyor.

Dün, gün içinde 1.487,75 puanı gören endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,67 altında 1.452,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da ABD borsalarına paralel düşüş eğilimini sürdürerek, 1.448,75 puana kadar geriledi.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri artırması ile küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını bildirdi.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde büyüme, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.490 puanın direnç, 1.430 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin eylülde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8,7 artmasını bekliyor. Eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,3 yükseleceği tahmin ediliyor.

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