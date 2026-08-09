  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapay zekâ yatırımları teknoloji devlerini fiziksel varlık yarışına soktu Rusya savaş filan dinlemedi, çılgınlar gibi Türkiye'den satın almaya başladı, 'ne çıkarsa gönderin' diyorlar Türkiye'ye karşı çağırdıkları İsrail başlarına bela oldu: Bizi satın alıyorlar Korku dağları sardı! Amichai Chikli: Türkiye'ye karşı BAE ve Yunanistan ile anlaşmalıyız İki savunma devi işi eline yüzüne bulaştırdı: İtiraf gibi açıklama geldi Tahran bu kez şaşırttı: İran, Türkiye'nin yaptığı anlaşamada kimin kaybedeceğini açıkladı 'Şok edici bilgi' diyerek dünyaya duyurdular: Türkiye o ülkeye bir filo savaş uçağı konuşlandıracak Türkiye ile yapılan anlaşma ülkeyi karıştırdı: Verdiğimiz Patriot'ları hemen iade edin Abdülhamid Han ezberleri altüst etti: 75 milyar metreküplük devasa keşif
Yaşam
11
Yeniakit Publisher
Gece horlayanlar dikkat! Rahat nefes almak için 10 etkili yöntem

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gece horlayanlar dikkat! Rahat nefes almak için 10 etkili yöntem

Horlamayı yalnızca geceyi bölen bir ses olarak görmek yanıltıcı olabilir. Solunum yollarındaki daralmadan kaynaklanabilen bu durum, uyku kalitesini düşürerek gece boyunca yeterli oksijen alınmasını zorlaştırabilir ve gün içinde yorgunluğa yol açabilir. Ancak tedavi seçeneklerine başvurmadan önce uyku pozisyonundan günlük alışkanlıklara kadar yapılabilecek bazı basit değişikliklerle horlamanın azaltılması mümkün olabilir. İşte evde uygulanabilecek doğal ve pratik yöntemler...

#1
Foto - Gece horlayanlar dikkat! Rahat nefes almak için 10 etkili yöntem

SIRTÜSTÜ YATMAKTAN KAÇININ Horlama şikayeti olan kişilerin en sık yaptığı hataların başında sırtüstü pozisyonda uyumak gelir. Vücut sırtüstü durduğunda dil kökü ve damak arkasındaki yumuşak dokular yer çekiminin etkisiyle geriye doğru kayar. Bu durum soluk borusunun girişini daraltarak havanın geçerken şiddetli titreşimler yapmasına, yani horlamaya neden olur. Uyurken yan yatma alışkanlığı edinmek, hava yolunu tamamen açık tutarak bu tıkanıklığı saniyeler içinde çözer. Yan yatmayı kolaylaştırmak için sırtınızın arkasına destekleyici uzun bir yastık koyabilirsiniz.

#2
Foto - Gece horlayanlar dikkat! Rahat nefes almak için 10 etkili yöntem

DOĞRU YASTIK SEÇİMİYLE BAŞ VE BOYUN AÇISINI AYARLAYIN Uykuda başın gövdeye göre çok aşağıda kalması veya aşırı yüksek yastık kullanımı boyun açısını bozarak nefes borusunu büker. Kademesi yanlış ayarlanan yastıklar, havanın akciğerlere giderken türbülans yapmasına ve horlama sesinin katlanarak artmasına yol açar. Başınızı gövdenizden yaklaşık on ila on beş santimetre yukarıda tutacak, boyun kavisini destekleyen ortopedik yastıklar tercih etmelisiniz. Bu sayede solunum yolları gece boyunca anatomik olarak en düzgün açıda kalır. Doğru bir yastık yatırımı kesintisiz uykunun ilk kuralıdır.

#3
Foto - Gece horlayanlar dikkat! Rahat nefes almak için 10 etkili yöntem

FAZLA KİLOLARINIZDAN KURTULUP BOYUN BÖLGESİNİ RAHATLATIN Vücuttaki fazla kilolar sadece göbek bölgesinde değil, boğaz ve boyun çevresindeki dokularda da yağ birikimine neden olur. Boyun çevresindeki bu fazlalıklar, siz uykuya dalıp kaslarınız gevşediğinde iç tarafa doğru baskı uygulayarak nefes yolunu daraltır. Özellikle kısa sürede alınan kilolar sonrasında horlamaya başlayan kişilerin tek yapması gereken ideal kilolarına geri dönmektir. Dengeli bir kilo verme süreci boğazdaki bu mekanik baskıyı azaltarak horlamayı kökten bitirebilir. Hafifleyen bir beden, geceleri çok daha sessiz ve kaliteli bir nefes anlamına gelir.

#4
Foto - Gece horlayanlar dikkat! Rahat nefes almak için 10 etkili yöntem

BURUN TIKANIKLIĞINI YATMADAN ÖNCE TAMAMEN TEMİZLEYİN Burun kanallarının alerji, sinüzit veya kemik eğriliği nedeniyle tıkalı olması, kişiyi geceleri mecburen ağızdan nefes almaya zorlar. Ağızdan alınan nefes ise boğaz arkasındaki dokuları kurutur ve sarsarak şiddetli horlama sesini tetikler. Yatmadan hemen önce burnu doğal deniz suyu spreyleriyle temizlemek veya burun bantları kullanmak hava akışını rahatlatır. Odanın havasını nemlendirmek de burun içindeki mukozanın kuruyarak tıkanmasını engeller. Burnun açık olması rahat bir uykunun en temel gizli anahtarıdır.

#5
Foto - Gece horlayanlar dikkat! Rahat nefes almak için 10 etkili yöntem

AKŞAM SAATLERİNDE SİGARA TÜKETİMİNİ TAMAMEN KESİN Sigara dumanı, solunum yollarını kaplayan hassas dokularda ciddi bir tahrişe ve ödem oluşmasına yol açar. Bu ödem boğaz kanallarını daraltarak havanın serbestçe hareket etmesini engeller ve horlama sıklığını artırır. Özellikle uyku saatine yakın içilen sigaralar, gece boyunca solunum kalitesini doğrudan baltalar. Akşamları sigara kullanımını sınırlandırmak veya tamamen bırakmak dokuların rahatlamasını sağlar. Temiz akciğerler ve tahriş olmamış bir boğaz ile uykuya dalmak horlama ataklarını büyük oranda azaltacaktır.

#6
Foto - Gece horlayanlar dikkat! Rahat nefes almak için 10 etkili yöntem

AKŞAM YEMEKLERİNİ HAFİF TUTUP GEÇ SAATTE YEMEĞİ BIRAKIN Yatmadan hemen önce yenen ağır ve yağlı akşam yemekleri, midenin aşırı büyümesine ve diyafram kasına yukarı doğru baskı yapmasına neden olur. Diyafram sıkıştığında akciğerlerin hava kapasitesi daralır ve bu durum uyku esnasında solunum güçlüklerini, dolayısıyla horlamayı tetikler. Uykudan en az üç dört saat önce yeme eylemini tamamen bitirmiş olmaya özen göstermelisiniz. Hafif bir mide ile uyumak sadece horlamayı önlemekle kalmaz, sabaha çok daha zinde uyanmanıza yardımcı olur.

#7
Foto - Gece horlayanlar dikkat! Rahat nefes almak için 10 etkili yöntem

AKŞAM SAATLERİNDE KAS GEVŞETİCİ İLAÇLARA DİKKAT EDİN Bilinçsizce veya doktor kontrolü dışında akşam saatlerinde alınan kas gevşetici ilaçlar, boğaz arkasındaki kasların normalden çok daha fazla salınmasına yol açar. Aşırı gevşeyen bu dokular nefes borusunun üzerine çökerek hava geçişini bloke eder ve horlama şiddetini tavan yaptırır. Eğer düzenli olarak bu tarz ilaçlar kullanmanız gerekiyorsa, doz saatlerini hekiminize danışarak günün daha erken saatlerine çekebilirsiniz. Kas tonusunun geceleri dengede kalması, solunum yollarının çökmesini engellemek adına kritik bir öneme sahiptir.

#8
Foto - Gece horlayanlar dikkat! Rahat nefes almak için 10 etkili yöntem

YATAK ODASININ NEM DENGESİNİ DOĞRU AYARLAYIN Kuru bir oda havası, gece boyunca soluduğunuz oksijenin boğaz ve burun mukozasını kurutarak tahriş etmesine neden olur. Kuruyan dokular birbirine daha kolay yapışır ve hava geçerken daha fazla gürültülü titreşim üretir. Özellikle kış aylarında kaloriferlerin havayı kurutmasını önlemek için odada bir buhar cihazı çalıştırmak veya radyatörlerin üzerine bir kap su koymak etkili bir çözümdür. İdeal nem oranı olan yüzde kırk ila elli arasındaki bir oda, boğaz sağlığınızı korurken horlamanın da önüne geçer.

#9
Foto - Gece horlayanlar dikkat! Rahat nefes almak için 10 etkili yöntem

GÜN İÇİNDE BOL SU İÇEREK SALGILARI SIVILAŞTIRIN Vücut susuz kaldığında burun ve boğazdaki salgılar (mukoza) yoğunlaşarak yapışkan bir kıvam alır. Bu yoğunlaşmış sıvı, hava kanallarında küçük tıkanıklıklar yaratarak havanın geçiş kalitesini bozar ve horlama sesini artırır. Gün içine yayarak en az iki buçuk litre su tüketmek, vücuttaki tüm sıvıların akışkan kalmasını sağlar. Yumuşak ve nemli solunum yolları, havanın sessizce ve sürtünmeden kayıp gitmesine izin verir. Susama hissini beklemeden su içmek, eklem sağlığından uyku kalitesine kadar tüm vücuda iyi gelir.

#10
Foto - Gece horlayanlar dikkat! Rahat nefes almak için 10 etkili yöntem

BOĞAZ VE DİL EGZERSİZLERİYLE DOKULARI GÜÇLENDİRİN Tıpkı vücut kaslarımız gibi, ağız içi ve boğaz kaslarımız da egzersiz yapılarak güçlendirilebilir ve sıkılaştırılabilir. Gün içinde dilinizi sertçe damağınıza doğru bastırmak veya sesli harfleri (A, E, I, O, U) yüksek sesle ve abartılı mimiklerle tekrarlamak bu bölgedeki tembelliği giderir. Güçlenen boğaz dokuları, siz gece uykuya daldığınızda aşağıya doğru çökme yapmaz ve hava yolunu kapatmaz. Bu basit egzersizleri günde sadece birkaç dakika uygulamak, uzun vadede horlama sorununu kalıcı olarak azaltmaya yardımcı olan harika bir fiziksel yatırımdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boluspor’dan çifte transfer!
Spor

Boluspor’dan çifte transfer!

1. Lig ekibi Boluspor, dış transferde Yusuf Can Esendemir ile Muhammed Mert’i kadrosuna kattı.
Dost ülkede Meclis gerildi: Başbakan'a yumurta attılar
Dünya

Dost ülkede Meclis gerildi: Başbakan'a yumurta attılar

Dost ve kardeş ülke Kosova'da Başbakan Albin Kurti'ye Meclis Genel Kurulunda yumurta atıldı.
Tribün liderine dev operasyon! Evi resmen cephaneliğe çevirmiş!
Gündem

Tribün liderine dev operasyon! Evi resmen cephaneliğe çevirmiş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ultrAslan taraftar grubunun lideri "Sebahattin Şirin" lakaplı Mu..
Suriye'de kritik devir teslim! Lazkiye Havalimanı'nın kontrolü Şam'a geçti
Gündem

Suriye'de kritik devir teslim! Lazkiye Havalimanı'nın kontrolü Şam'a geçti

Suriye'de stratejik öneme sahip Lazkiye Havalimanı'nın yönetimi Suriye Sivil Havacılık Otoritesi'ne devredildi. Şam yönetimi, havalimanının ..
Mekke Anlaşması, Yeni Parti ve İP’i gerdi! Bir Siyonistler bir de bunlar endişeli
Gündem

Mekke Anlaşması, Yeni Parti ve İP’i gerdi! Bir Siyonistler bir de bunlar endişeli

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması, İslam ülkelerinde sevinçle karşılanırken, Yeni Parti ve ve İyi Part..
'Bu çarşamba 7 saniye yerçekimsiz kalacağız, milyonlarca kişi ölecek'
Yerel

'Bu çarşamba 7 saniye yerçekimsiz kalacağız, milyonlarca kişi ölecek'

Sosyal medyada Dünya’nın 12 Ağustos’ta 7 saniye boyunca yerçekimini kaybedeceği ve milyonlarca kişinin ölebileceği saçmalığı gündem oldu. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23