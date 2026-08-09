Gece horlayanlar dikkat! Rahat nefes almak için 10 etkili yöntem

YATAK ODASININ NEM DENGESİNİ DOĞRU AYARLAYIN Kuru bir oda havası, gece boyunca soluduğunuz oksijenin boğaz ve burun mukozasını kurutarak tahriş etmesine neden olur. Kuruyan dokular birbirine daha kolay yapışır ve hava geçerken daha fazla gürültülü titreşim üretir. Özellikle kış aylarında kaloriferlerin havayı kurutmasını önlemek için odada bir buhar cihazı çalıştırmak veya radyatörlerin üzerine bir kap su koymak etkili bir çözümdür. İdeal nem oranı olan yüzde kırk ila elli arasındaki bir oda, boğaz sağlığınızı korurken horlamanın da önüne geçer.