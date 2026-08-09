Gece horlayanlar dikkat! Rahat nefes almak için 10 etkili yöntem
Horlamayı yalnızca geceyi bölen bir ses olarak görmek yanıltıcı olabilir. Solunum yollarındaki daralmadan kaynaklanabilen bu durum, uyku kalitesini düşürerek gece boyunca yeterli oksijen alınmasını zorlaştırabilir ve gün içinde yorgunluğa yol açabilir. Ancak tedavi seçeneklerine başvurmadan önce uyku pozisyonundan günlük alışkanlıklara kadar yapılabilecek bazı basit değişikliklerle horlamanın azaltılması mümkün olabilir. İşte evde uygulanabilecek doğal ve pratik yöntemler...