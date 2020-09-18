VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.248,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.248,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.248,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 1.227-1.247 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.246 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Öte yandan dün akşam Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre, VİOP'ta bugünden itibaren dolar/TL (USD/TRY) vadeli işlem sözleşmelerinde esnek sözleşme oluşturabilecek ve dolar/ons altın vadeli işlem sözleşmeleri de akşam seansında işlem görecek.

Analistler, önceki günkü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısının ardından küresel piyasalarda etkili olan karışık seyrin devam ettiğini belirterek, makroekonomik veriler, yeni tip koronavirüs (Kovid) tedavisine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.255 ve 1.270 seviyelerinin direnç, 1.220 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

