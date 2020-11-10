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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 09:45:53 -
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.359 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.355,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yaklaşık yüzde 1,1 altında 1.359 puandan işlem görüyor.

Dün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla küresel piyasalara paralel alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 5,2 üzerinde 1.374,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini korudu ve 1.379 seviyesine çıktı.

Analistler, Kovid-19 aşısı ile ilgili haberlerin etkisiyle dün küresel piyasalarda yaşanan rallinin, bugün yerini karışık bir seyre bıraktığını, yurt içinde de etkisini artıran kar satışlarıyla değer kayıplarının izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.340 puanın destek, 1.370 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.


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