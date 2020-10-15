  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 09:38:17 -
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.311 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.309,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 altında, 1.311 puandan işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2 artışla 1.319,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise hafif geriledi.

Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin olumsuz haber akışının küresel pay piyasalarında risk iştahını törpülediğini söyledi.

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artışın da piyasaları tedirgin ettiğini belirten analistler, bununla birlikte Brexit görüşmelerinin de piyasalarda risk algısını artıran bir başka etken olmaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.308 ve 1.300 seviyelerinin destek, 1.325 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Necdet Sezer, skandal tweeti aklamaya çalıştı
Gündem

Ahmet Necdet Sezer, skandal tweeti aklamaya çalıştı

Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, skandal 'ışıklar yanıyor' tweetini savunmaya kalktı.

Yeniakit.com.tr sesleri olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Gündem

Yeniakit.com.tr sesleri olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hasabından süresiz nafaka ve erken evlilik mağdurlarını sevindirecek bir açıklama yaptı...
Gazeteci yazar Nuray Başaran’dan bomba açıklama: Enis Berberoğlu’nun AYM’deki dava sürecinin mimarı Osman Can
Gündem

Gazeteci yazar Nuray Başaran’dan bomba açıklama: Enis Berberoğlu’nun AYM’deki dava sürecinin mimarı Osman Can

yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programına katılan gazeteci yazar Nuray Başaran, Enis Berberoğlu’nun AYM’deki dava sürecine ilişkin flaş bir ..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay