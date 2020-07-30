VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, bayram tatili öncesi öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek güne düşüşle başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.273,25 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 1.277,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı 1.280,25 puandan tamamlamasının ardından akşam seansında yatay seyretti.



Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle bugün öğlene kadar açık olacak VİOP'ta, pay ve endeks kontratlarında kapanış saati 12.40 olacak. Diğer kontratlarda ise 12.45'e kadar işlem gerçekleştirilebilecek.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD ve Almanya'nın büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.250 seviyesinin destek, 1.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.