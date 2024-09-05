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Spor Vincenzo Montella'dan Galler uyarısı
Spor

Vincenzo Montella'dan Galler uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-09-05 11:44:00 -
Vincenzo Montella'dan Galler uyarısı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçı öncesi oyunculara uyarılarda bulunarak, "Gücünüzün farkında olun" dedi.

A Milli Futbol Takımı, Galler maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın, her fırsatta oyuncularıyla toplantı yaptığı ve 'iyi başlayalım' vurgusu yaptığı öğrenildi.

Galler ile tarihimizde yaptığımız 9 maçta 3 galibiyet aldığımızı hatırlatan İtalyan teknik adam, "Siz de biliyorsunuz ki milli maçlar çok farklı duygularla oynanıyor. Rakibimiz ile 9 maça çıkıp 3 galibiyet almışız. Özellikle deplasmanda hiç galibiyetimizin olmaması bizim için önemli bir detay. Bunu bozmak bizim elimizde. Ben size güveniyorum. Çıkıp ilk zaferimize ulaşacağız." dediği bildirildi.

İlk 11'e karar verdiğini de belirten Montella, şöyle konuştu:

Her zaman en hazır olan oynayacaktır. Bu mücadelede de öyle olacak. Pazartesi gününden itibaren çalışmalarımıza başladık. Hepinizin bu maçın öneminin farkında. Her takımın ilk hedefi ilk maçı kazanıp grup maçlarına moralli başlamaktır. Bizim için de öyle olması lazım. Gücümüzün farkında olalım. En hazır kimse o sahaya çıksın ve idmanlarda ne çalıştıysak bunu sahaya yansıtsın. Benim tek isteğim bu.

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