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Gündem

Vincenzo Montella'dan Erdoğan açıklaması! Onun yakınlığını her zaman hissettik

Yeniakit Publisher
2024-07-03 06:20:00 -
Vincenzo Montella'dan Erdoğan açıklaması! Onun yakınlığını her zaman hissettik

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Avusturya'yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Milli Takımı'mızın teknik direktörü Vincenzo Montella zorlu mücadelenin ardından flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın desteğine vurgu yapan Montella, "Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik. Her seferinde bize desteklerini iletiyor. Bugün bir kez daha fazlasıyla gururlanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ilk taraftarımız Cumhurbaşkanımız" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın desteğine vurgu yapan Montella, "Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik. Her seferinde bize desteklerini iletiyor. Bugün bir kez daha fazlasıyla gururlanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ilk taraftarımız Cumhurbaşkanımız" ifadelerini kullandı.

 

İşte Montella'nın açıklamalarından satır başları:

"Yorgunuz biraz, bu maç çok önemliydi. Takım ruhunu son dakikaya kadar yansıttık. Bu takım ruhunu ilk olarak Hırvatistan deplasmanında gördük. Futbolcularımız adına çok mutluyum. İlk maçlarda takımın ruhunda ufak tefek aksaklıklar vardı ama bu maçla birlikte yeniden o ruhu aldık. galibiyet olarak 2008'i yakalamış durumdayız. Bu da bizim için çok önemli bir mutluluk."

"Gurur meselesi yapıyoruz, adım adım ilerliyoruz. Türk yüreğiyle oynayan bir takımımız var. Aslanlar gibi mücadele ediyorlar." ifadelerini kullandı.
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