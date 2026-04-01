Vincenzo Montella maç sonrası konuştu! "Heyecanlı, mutlu ve gururluyum"

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finalinde Fadil Vokrri Stadyumu’nda karşılaştığı Kosova’yı 1-0’lık skorla mağlup etti ve Dünya Kupası’na gitmeye hak kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Heyecanlı, mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Montella, "İnanılmaz bir akşam yaşadık, duygu seli yaşıyoruz, tüm duyguları tarif etmek çok zor, bizim futbolcularımıza çok kez söyledim, onları hiçbir şeye değişmem sonuç ne olursa olsun bunu demiştim. Gerçekten geldiğim günden itibaren inanılmaz bir aidiyet duygusuyla oynadılar sonuna kadar mücadele ettiler. Ülkemiz adına da çok mutluyuz. Belki yabancıyım ama gerçekten buranın bir parçası olmak inanılmaz gurur verici, tarihimizde ilk yabancı hoca olarak hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası’na katıldık, inanılmaz bu da ayrı bir gurur benim için. Futbolcularımızı sayesinde her şeyi başarabileceğimize inanıyorum, bu duygu selini hep birlikte yaşayacağız. İlk yarıda 2-3 fırsat yakaladık, gol bulabilirdik. Hak ederek kazandığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Sahada bu kadar yetenekli olmalarına rağmen fedakarca ve sabırla oynadılar"

Futbolcularıyla inanılmaz gurur duyduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, "Oyuncularımız muazzam yeteneklerine rağmen maçtan önce onlarla şunu konuşmuştuk, tabiri caizse kirli bir maç bizi bekliyordu. Sahada bu kadar yetenekli olmalarına rağmen fedakarca ve büyük bir sabırla maçı oynadılar. Rakibimiz de tebrikleri hak ediyor. İnsani açıdan da teşekkür etmek istiyorum, maçtan sonra inanılmaz güzel bir jest yaptılar, onların başkanı da bizi tebrik etmeye geldi. İki dost ülke olduğunu biliyoruz, keşke beraber Dünya Kupası’na gidebilseydik ama inanılmaz mücadele verdiler" şeklinde konuştu.

"Samet ve Kenan’ın maçtan önce hasta olduğu yönünde haberler geldi, bu doğru muydu?" sorusunu ise Vincenzo Montella, "Uğurcan da vardı problem yaşayan oyuncular arasında, inanılmaz oynadı. Duygularımızda inanılmaz zirve yaşadık, güçlü duygular bunlar, tarifi zor duygular. Adrenalinin biraz gittiğini düşünüyorum, inanılmaz bir yorgunluk var, bu akşam mutluluktan çok fazla uyuyamayacağım, uyursam da bu tişörtle uyuyacağıma söz verebilirim. Çünkü buradaki futbolcular tüm ülkemizin alkışını hak etti. Onlarla gurur duyuyoruz" diye cevap verdi.

"Kendimi Türk gibi hissediyorum, attığım her adımda Türk gibi düşünüyorum"



TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun, ’Dünya Kupası’na katılırsak hocamızı Türk vatandaşlığına geçireceğiz’ açıklamasının hatırlatılması üzerine ise Montella, "Kendimi Türk gibi hissediyorum, attığım her adımda Türk gibi düşünüyorum. Pasaport benim için formalite, ben her zaman Türk gibiyim" diyerek sözlerini tamamladı.