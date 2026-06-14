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Yaz aylarında bu gıdalar zehir: Yerken dikkat! Bu yiyecekler besin zehirlenmesine neden oluyor...
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Yaz aylarında bu gıdalar zehir: Yerken dikkat! Bu yiyecekler besin zehirlenmesine neden oluyor...

Yaz aylarında uzun süre güneşte kalan yiyecekler açısından dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Halil Genç, gıda zehirlenmesi riskine karşı uyarıda bulundu. Genç, riskli besin gruplarına dikkat çekerek gıda zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunuyor...

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Foto - Yaz aylarında bu gıdalar zehir: Yerken dikkat! Bu yiyecekler besin zehirlenmesine neden oluyor...

Yaz mevsiminde besin zehirlenmelerinin artış göstermesinin temel nedeninin, yüksek sıcaklıkların mikroorganizmaların çoğalması için ideal bir ortam sunması olduğunu söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Halil Genç, riskli besin gruplarına dikkat çekerek uyarılarda bulunuyor.

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Foto - Yaz aylarında bu gıdalar zehir: Yerken dikkat! Bu yiyecekler besin zehirlenmesine neden oluyor...

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Halil Genç, yaz döneminde görülen mide ve bağırsak şikayetlerinin önemli bir bölümünün besin kaynaklı enfeksiyonlarla ilişkili olabileceğini belirterek, özellikle dışarıda tüketilen yiyeceklerde hijyen koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

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Foto - Yaz aylarında bu gıdalar zehir: Yerken dikkat! Bu yiyecekler besin zehirlenmesine neden oluyor...

"Sıcak havalarda özellikle tavuk ve kümes hayvanları, mayonezli soslar, kırmızı et, deniz ürünleri ile süt ve süt ürünleri çok hızlı bir şekilde bozulabilmektedir. Açıkta veya uygun olmayan saklama koşullarında bekletilen gıdalarda bakteriler ve bunların salgıladığı toksinler süratle ürer. Bu besinlerin tüketilmesi ise doğrudan sindirim sistemi enfeksiyonlarına zemin hazırlar." Besin Zehirlenmesi Belirtileri Kaç Saatte Ortaya Çıkar? Kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri de belirtilerin ne kadar sürede kendisini gösterdiğidir. Klinik tablonun, zehirlenmeye yol açan bakteri türüne ve gıdadaki toksin miktarına göre değişiklik gösterdiğini belirten Doç. Dr. Halil Genç, süreci şöyle özetlemektedir: Erken Dönem Belirtiler: Bazı toksinler, besinin tüketilmesinden sonraki 1 ila 6 saat gibi çok kısa bir sürede etki gösterebilir. Süreç: Çoğu besin zehirlenmesi vakasında belirtiler gıdanın alınmasını takip eden 12 ila 48 saat içerisinde klinik olarak belirgin hale gelir. Tipik Semptomlar: Bulantı, kusma, karın krampları, ishal ve bazen hafif ateş bu tablonun en sık karşılaşılan belirtileridir. Her Mide Ağrısı Besin Zehirlenmesi Anlamına Gelmez Yaz aylarında yaşanan her mide-bağırsak şikayetinin besin zehirlenmesi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Benzer belirtilerin mide enfeksiyonları, viral hastalıklar veya farklı sindirim sistemi rahatsızlıklarında da görülebilir. Bu nedenle belirtilerin süresi, şiddeti ve eşlik eden bulguların değerlendirilmesi önem taşıyor. Gıda Zehirlenmesine Ne İyi Gelir? Besin zehirlenmesinde en büyük riskin sıvı ve elektrolit kaybı (dehidratasyon) olduğunu belirten Doç. Dr. Halil Genç, doğru yaklaşımı şu şekilde aktarıyor: Vücudun Sıvı Dengesi Korunmalı: İshal ve kusma ile kaybedilen su, sodyum ve potasyum gibi elementlerin yerine konması hayati önem taşır. Bol su, ayran veya mineral dengesini koruyacak sıvılar tüketilmelidir. Bilinçsiz İlaç Kullanımından Kaçınılmalı: Hekim önerisi olmadan kesinlikle ishal kesici ilaçlar ve antibiyotikler kullanılmamalıdır. İshal, vücudun toksini dışarı atma mekanizmasıdır; bunu durdurmak enfeksiyonun şiddetini artırabilir. Beslenme Düzeni: Mideyi yormayacak yağsız haşlanmış patates, pirinç lapası, muz ve yoğurt gibi tolere edilebilir gıdalar tercih edilmelidir. Yaz Aylarında En Sık Risk Oluşturan Gıdalar Sıcak havalarda uygun koşullarda saklanmadığında risk oluşturabilecek bazı gıdalar şunlardır: Tavuk ve kırmızı et ürünleri. Süt ve süt ürünleri. Mayonez içeren yiyecekler. Açık büfe ürünleri. Deniz ürünleri. Uzun süre dışarıda bekletilen hazır gıdalar.

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Foto - Yaz aylarında bu gıdalar zehir: Yerken dikkat! Bu yiyecekler besin zehirlenmesine neden oluyor...

Özellikle piknikler, açık hava organizasyonları ve uzun süre güneşte kalan yiyecekler açısından dikkatli olunması gerekiyor. Besin zehirlenmelerinin büyük bir kısmı hafif seyredip 24-48 saat içinde kendiliğinden gerilese de, bazı durumlarda acil tıbbi müdahale gerekebilir. "Eğer hastada geçmeyen ve şiddetli karın ağrısı, durdurulamayan kusma, yüksek ateş, dışkıda kan görülmesi veya sıvı alamamaya bağlı olarak gelişen ağız kuruluğu, göz kürelerinde çökme ve idrara çıkamama gibi dehidratasyon belirtileri varsa, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve bir gastroenteroloji uzmanı tarafından değerlendirme yapılmalıdır." (diyarbakirsoz)

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