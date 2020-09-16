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Aktüel Vinç şarampole devrildi: Yaralılar var
Aktüel

Vinç şarampole devrildi: Yaralılar var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde freni boşaldığı ileri sürülen vinç şarampole devrildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 21:47:00 -
Vinç şarampole devrildi: Yaralılar var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vinç şarampole devrildi.

2 yaralı

Freni boşaldığı öne sürülen vincin devrilmesi ile 2 kişi yaralandı.

'Freni boşaldı' iddiası

İddiaya göre; Yahya Ş'nin kontrolündeki 48 ACR 43 plakalı vinç, Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi'nde freninin boşalması sonucunda park halindeki 34 LL 8394 plakalı otomobile çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Vinçte hamile kadın vardı

Meydana gelen kazada, sürücü ve vinçteki hamile olduğu belirtilen kadın yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Hastaneye kaldırıldılar

Yaralılar, şarampolden çıkarılarak Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vincin çıkartılması için ise çalışma başlatıldığı bildirildi.

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