Vinç şarampole devrildi: Yaralılar var
Muğla'nın Bodrum ilçesinde freni boşaldığı ileri sürülen vinç şarampole devrildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vinç şarampole devrildi.
2 yaralı
Freni boşaldığı öne sürülen vincin devrilmesi ile 2 kişi yaralandı.
'Freni boşaldı' iddiası
İddiaya göre; Yahya Ş'nin kontrolündeki 48 ACR 43 plakalı vinç, Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi'nde freninin boşalması sonucunda park halindeki 34 LL 8394 plakalı otomobile çarptıktan sonra şarampole devrildi.
Vinçte hamile kadın vardı
Meydana gelen kazada, sürücü ve vinçteki hamile olduğu belirtilen kadın yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti.
Hastaneye kaldırıldılar
Yaralılar, şarampolden çıkarılarak Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vincin çıkartılması için ise çalışma başlatıldığı bildirildi.