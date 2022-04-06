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Spor Villarreal-Bayern Münih maçı kaç kaç? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih maçı ne oldu?
Spor

Villarreal-Bayern Münih maçı kaç kaç? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih maçı ne oldu?

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Villarreal sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Futbolseverler maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-04-06 23:26:00 -
Villarreal-Bayern Münih maçı kaç kaç? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih maçı ne oldu?

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler Villarreal-Bayern Münih maçının sonucunu araştırmaya başladı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Villarreal-Bayern Münih maçı kaç kaç? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih maçı ne oldu?

Mücadele saat 22.00’de başladı. Karşılaşma Ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.

 

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