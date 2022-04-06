Villarreal-Bayern Münih maçı hangi kanalda? Villarreal-Bayern Münih maçı şifresiz kanalda mı?
Villarreal-Bayern Münih maçı ne zaman hangi gün? Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Villarreal ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise bu maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırıyor. Peki, Villarreal Bayern Münih maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Villarreal ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde rövanş maçları 12-13 Nisan’da oynanacak. Peki, Villarreal-Bayern Münih maçı bu akşam saat kaçta?
Villarreal-Bayern Münih maçı hangi kanalda? Villarreal-Bayern Münih maçı şifresiz kanalda mı?
İspanyol ekibi Villarreal ile Alman takımı Bayern Münihbu akşam Türkiye saatiyle 22.00’de karşı karşıya gelecek. Mücadele Azerbaycan kanalı CBC Sport’tan şifresiz yayımlanacak. Ülkemizde ise mücadele Exxen’den şifreli yayımlanacak.
Villarreal: Rulli; Aurier, Albiol, Torres, Estupinan; Pino, Parejo, Capoue, Trigueros; Danjuma, Moreno
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sane; Lewandowski