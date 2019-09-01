Villareal Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın iki köklü ekibi arasında oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler bu mücadelenin ne zaman oynanacağını merak etmiş durumda. Peki, Villareal Real Madrid ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, zorlu mücadele hakkında tüm detaylar…01 Eylül 2019 Pazar 17:02
İspanya La Liga'nın iki köklü ekibi arasında oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler bu mücadelenin ne zaman oynanacağını merak etmiş durumda. Peki, Villareal Real Madrid ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, zorlu mücadele hakkında tüm detaylar…
Villareal Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
La Liga'nın 3. haftasında Villareal, Estadio de la Cerámica'da Real Madrid'i konuk edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Villareal-Real Madrid mücadelesi CBC Sport'tan naklen yayınlanacak.
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