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Villanın içinden uyuşturucu tarlası çıktı

İstanbul narkotik polisi, Büyükçekmece’de hint keneviri yetiştirilen iki lüks villaya baskın düzenledi. Operasyonda 4 bin kök hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi de gözaltına alındı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:36
Villanın içinden uyuşturucu tarlası çıktı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece’de iki villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada Kamiloba ve Türkoba’da 2 ayrı villanın hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğü belirlendi.

Bu sabah saatlerinde lüks villalara özel harekat polisinin desteğiyle baskın yapa ekipler, 4 bin kök hint keneviri ele geçirdi.

Üçer katlı villalarda yapılan incelemelerde her bir katın özel ışık, ısı ve sulama sistemiyle adeta hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğü görüldü. Operasyonla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:36
  1. İstanbul
  2. Uyuşturucu

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