Ünlü oyuncu facianın eşiğinden döndü: 'Allah kimseye yaşatmasın'
Oyuncu Ufuk Özkan'ın meslektaşı olan kardeşi Umut Özkan'ın evinin hemen yanı başında yangın çıktı. Özkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yürekleri ağza getirdi.
Türk televizyonlarını efsanesi "Geniş Aile" dizisinde oynadığı "Cevahir" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.
Yaşadıkları sokakta evlerinin hemen yanında büyük bir yangın çıkan Özkan, panik dolu anları takipçileriyle paylaştı.
"ALLAH KİMSEYE BÖYLE BİR AN YAŞATMASIN..." Korku dolu gözlerle o anları kayda alan Özkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Binamızın hemen bitişiğinde çok büyük bir yangın çıktı. Son anda kedilerimizi kutularına koyup evden çıkabildik.
Gerçekten çok zor ve korku dolu bir andı; Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın.
Şükürler olsun ki mahallemizin bakkalı Fatma annemize kedilerimizle birlikte sığındık.
Böyle zamanlarda insanın yanında bir kapı ve bir kalp olması gerçekten çok kıymetli''
43 yaşındaki ünlü ismin paylaşımına çok sayıda 'Geçmiş Olsun' mesajı geldi./ kaynak: haber7
