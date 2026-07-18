  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Devlet nerede” diyenler nerede? Suç ortakları ‘Ahbap’larını çabuk sattı! Yılmaz Özdil'den CHP yönetimine sert eleştiri: "Gerçek CHP'lileri böcek gibi ezdiler" Epstein'e Kabe örtüsü hediye edip üstüne basmışlardı! BAE'li iş adamına yeni görev Bakan Gürlek duyurdu: Yıllar önce işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı ABD'nin 'derin' ismi konuştu: “Bölgenin hakimi Türkler olmalı, İsrail’e ihtiyacımız yok” İran'ın şah damarı bombalandı: ABD füzeleri Hürmüzgan'ı vurdu! CENTCOM resmen duyurdu: İran’a yönelik 7 gecelik ağır saldırı Karahasanoğlu'ndan Cumhuriyet'e: Gazetecilik mi, algı operasyonu mu? Cumhuriyet'in kapısı da çalınır! Milyar dolarlık sektöre şafak operasyonu! 5 dev ajansa şok baskın! Yazıcıoğlu soruşturmasında korkunç itiraf geldi!
Dünya Vietnam'ın dağ köyünde şiddetli yağış: Ani selde 4 ölü, 4 kayıp!
Dünya

Vietnam'ın dağ köyünde şiddetli yağış: Ani selde 4 ölü, 4 kayıp!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Vietnam'ın dağ köyünde şiddetli yağış: Ani selde 4 ölü, 4 kayıp!

Vietnam’ın Lai Chau eyaletinde bir köyü vuran ani sel felaketinde 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'ın kuzeyindeki Lai Chau eyaletinin dağlık kesiminde etkili olan şiddetli yağış, sele yol açtı. Muong Than köyünü vuran sel sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı, 4 kişi ise kayboldu. Yollar, elektrik şebekeleri ve evlerde büyük hasar meydana geldi. Bölgedeki 238 hektarlık tarım arazisi de sular altında kaldı. Meteoroloji ajansı, Vietnam'ın kuzeyindeki bölgelerde bugün de yoğun yağış beklendiğini belirterek ani sel ve toprak kayması riskine karşı uyarıda bulundu.

Vietnam'da Temmuz-Eylül ayları arasındaki en yoğun yağışlı dönemde şiddetli fırtınalar ve seller meydana geliyor. Hükümet verilerine göre geçtiğimiz yıl ülkede çoğunlukla sel olmak üzere doğal afetlerde 489 kişi yaşamını yitirdi.

 

Filipinler’de Bavi Tayfunu ve muson felakete yol açtı! 17 kişi öldü
Filipinler’de Bavi Tayfunu ve muson felakete yol açtı! 17 kişi öldü

Dünya

Filipinler’de Bavi Tayfunu ve muson felakete yol açtı! 17 kişi öldü

Alkol direksiyon başında felakete dönüştü! Bursa'da 2 kişi ağır yaralandı
Alkol direksiyon başında felakete dönüştü! Bursa'da 2 kişi ağır yaralandı

Yerel

Alkol direksiyon başında felakete dönüştü! Bursa'da 2 kişi ağır yaralandı

Milas alev alev yanıyor! Günün ilk ışıkları felaketin boyutunu gösterdi
Milas alev alev yanıyor! Günün ilk ışıkları felaketin boyutunu gösterdi

Aktüel

Milas alev alev yanıyor! Günün ilk ışıkları felaketin boyutunu gösterdi

Hürmüz Boğazı'nda gerilim yükseliyor! 2 gemiye mayın isabet etti
Hürmüz Boğazı'nda gerilim yükseliyor! 2 gemiye mayın isabet etti

Dünya

Hürmüz Boğazı'nda gerilim yükseliyor! 2 gemiye mayın isabet etti

Türkiye’den Bangladeş’e sel yardımı
Türkiye’den Bangladeş’e sel yardımı

Aktüel

Türkiye’den Bangladeş’e sel yardımı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23