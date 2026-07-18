Vietnam'ın dağ köyünde şiddetli yağış: Ani selde 4 ölü, 4 kayıp!

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'ın kuzeyindeki Lai Chau eyaletinin dağlık kesiminde etkili olan şiddetli yağış, sele yol açtı. Muong Than köyünü vuran sel sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı, 4 kişi ise kayboldu. Yollar, elektrik şebekeleri ve evlerde büyük hasar meydana geldi. Bölgedeki 238 hektarlık tarım arazisi de sular altında kaldı. Meteoroloji ajansı, Vietnam'ın kuzeyindeki bölgelerde bugün de yoğun yağış beklendiğini belirterek ani sel ve toprak kayması riskine karşı uyarıda bulundu.

Vietnam'da Temmuz-Eylül ayları arasındaki en yoğun yağışlı dönemde şiddetli fırtınalar ve seller meydana geliyor. Hükümet verilerine göre geçtiğimiz yıl ülkede çoğunlukla sel olmak üzere doğal afetlerde 489 kişi yaşamını yitirdi.