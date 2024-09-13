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Dünya Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda can kaybı artıyor
Dünya

Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda can kaybı artıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-13 17:37:00 -
Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda can kaybı artıyor

Vietnam’ı vuran Yagi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kaymaları sonucu bilanço ağırlaşıyor. Arama çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.

Güney Asya ülkelerinde etkili olan Yagi Tayfunu, Vietnam'da bilançoyu ağırlaştırıyor. Hükümete bağlı afet yönetim kurumundan yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve toprak kaymalarına neden olan tayfun sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 254'e yükseldiği, 820'den fazla kişinin yaralandığı, 82 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.

Arama çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada ise yüz binlerce çocuğun temiz su, sanitasyon ve sağlık hizmetlerine erişemediği bildirildi.

Yaklaşık 2 milyon çocuğun okulların hasar görmesi, elektrik ve su kesintilerinden etkilenmesi nedeniyle eğitim, psikososyal destek ve okul beslenme programlarına erişiminin olmadığı aktarıldı.

MYANMAR'DA YAGİ'NİN ETKİSİ ALTINDA

Tayfun nedeniyle Tayland'da en az 33, Myanmar'da ise 19 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji uzmanları, şiddetli yağışların bölgede ay sonuna kadar etkili olacağı uyarısında bulundu.

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