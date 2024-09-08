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Dünya Vietnam'ı tayfun vurdu: 4 ölü
Dünya

Vietnam'ı tayfun vurdu: 4 ölü

Yeniakit Publisher
2024-09-08 02:13:00 -
Vietnam'ı tayfun vurdu: 4 ölü

Vietnam'da karaya çıkan süper tayfun Yagi'nin yol açtığı olaylar sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'de 3 kişinin ölümüne yol açan süper tayfun Yagi Vietnam'da karaya çıktı. Tayfunun neden olduğu şiddetli rüzgarların yol açtığı kazalarda Quang Ninh eyaletinde 3, Hai Duong şehrinde ise 1 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi ise yaralandı. Hint-Pasifik Tropikal Kasırga Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, tayfunun bu sabah saatte 203 km'ye varan rüzgarlara neden olduğu bildirildi.

Kuzeydeki 12 vilayette okullar tatil edildi

Başkent Hanoi'de şiddetli rüzgarlar ve uçan molozlar binalarda ve araçlarda hasara yol açarken, devrilen ağaçlar elektrik kesintilerine neden oldu. Ülkenin kuzeyindeki 4 havalimanında operasyonlar askıya alındı. Kıyı kasabalarından yaklaşık 50 bin kişi tahliye edilirken, yetkililer kapalı alanlarda kalmaları konusunda uyarıda bulundu. Başta başkent Hanoi olmak üzere 12 kuzey vilayetinde okullar tatil edildi.

Kaynak: İHA

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