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Aktüel Vietnam'daki sellerde ölü sayısı 20'ye çıktı
Aktüel

Vietnam'daki sellerde ölü sayısı 20'ye çıktı

14 kişi kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-10-12 12:33:40 -
Vietnam'daki sellerde ölü sayısı 20'ye çıktı

ANKARA (AA) - Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 20'ye çıktı.

Ülke basınındaki habere göre, ülkenin Quang Nam, Quang Ngai ve Quang Tri eyaletlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle seller meydana geldi.

Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, seller nedeniyle 15 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 20'ye çıktığı ve 14 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Ha Tinh, Quang Nam, Quang Binh, Quang Tri ve Thua Thien-Hue'de 50 bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Ulusal Savunma Bakanlığı, 9 bin 600 asker ve güvenlik gücünün sellerden etkilenen bölgelere sevk edildiğini açıkladı.

Vietnam'da geçen yıl fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 132 kişi hayatını kaybetmiş, 207 kişi de yaralanmıştı.




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