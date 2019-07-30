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Vietnam'da toprak kayması: 2 ölü, 3 yaralı

Vietnam'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda en az 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

30 Temmuz 2019 Salı 10:56
Vietnam'da toprak kayması: 2 ölü, 3 yaralı

Ülke basınında yer alan habere göre, Doğal Afet Önleme ve Kontrol Komitesinden yapılan açıklamada, Ha Giang kentinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında iki evin çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, evlerin çökmesi sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Ha Giang'da bazı yollarda ve köprülerde de büyük hasar oluştu.

Vietnam'da geçen yıl sel, fırtına ve heyelanlar nedeniyle en az 180 kişi yaşamını yitirmiş ve 37 kişi kaybolmuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:56
  1. Ha Giang kenti
  2. Doğal Afet Önleme ve Kontrol Komitesi
  3. sel
  4. fırtına
  5. heyelan
  6. Vietnam

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