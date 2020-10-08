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Aktüel Vietnam'da sel: 5 ölü, 6 kayıp
Aktüel

Vietnam'da sel: 5 ölü, 6 kayıp

Yeniakit Publisher
2020-10-08 19:20:05 -
Vietnam'da sel: 5 ölü, 6 kayıp

ANKARA (AA) - Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi kayboldu.

Vietnam Haber Ajansı'nın (VNA) haberine göre, ülkenin Lao Cai, Gia Lai ve Quang Tri eyaletlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle seller meydana geldi.

Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, seller nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Quang Tri’nin Dakrong ve Huong Hoa bölgelerinde 1600 kadar hanenin tahliye edildiği kaydedildi.

Vietnam'da geçen yıl fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 132 kişi hayatını kaybetmiş, 207 kişi de yaralanmıştı.

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