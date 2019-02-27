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Vietnam'da kritik görüşme! Trump ile Kim buluştu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, Vietnam'da yapılacak olan görüşme için bir araya geldi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:49
Vietnam'da kritik görüşme! Trump ile Kim buluştu

kşam yemeğinde bir araya gelen iki liderin görüşmesi samimi bir atmosferde başladı.

Singapur'da geçen yıl haziran ayında düzenlenen ilk zirvenin ardından ikinci zirve için bir araya gelen iki lider, akşam yemeği öncesi el sıkışarak ve gülümseyerek basına poz verdi.

İki liderin açıklamaları

Kuzey Kore lideri Kim, burada yaptığı konuşmada, "Geçen 261 günlük süre gerçekten çok büyük çabalara sahne oldu ve aynı şekilde sabırla da bu zaman zarfı içinde çaba gösterildi." dedi.

Kim, söz konusu görüşmeye ilişkin, "Başarılı bir görüşme olmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump da Vietnam'da Kim ile olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada beraber olmak büyük bir şeref. Gerçekten Vietnam bizim için kırmızı halıyı serdi." ifadesini kullandı.

İlk zirvenin çok başarılı geçtiği değerlendirmesinde bulunan Trump, "Umarız bu zirve ikili başarı konusunda tek olacak hem de belki de (ilk zirveye göre) daha da başarılı olacak." diye konuştu.

"Sınırsız ekonomik potansiyeli var"

Trump, ilişkiler konusunda atılan adım ve gelişmelerin başarılı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Birçok kez söylediğim gibi ülkenizin inanılmaz bir ekonomik potansiyeli var. Sınırsız ekonomik potansiyeli var. Muhteşem bir geleceğiniz olduğunu ve büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum. Bunun gerçekleşmesini izlemek ve size bunun için yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz."

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

Trump son açıklamalarında Kim ile çok başarılı bir zirveye imza atacaklarına inandığını, bununla beraber Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması konusunda acele etmeyeceklerini dile getirmişti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:49
  1. Abd
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