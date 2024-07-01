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Dünya Vietnam'da bir esnaf Yahudi turistleri dükkanından kovdu
Dünya

Vietnam'da bir esnaf Yahudi turistleri dükkanından kovdu

Yeniakit Publisher
2024-07-01 17:34:00 -
Vietnam'da bir esnaf Yahudi turistleri dükkanından kovdu

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da bir esnaf, Yahudi turistleri dükkanından kovdu.

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da bir esnaf, Yahudi turistleri dükkanından kovdu.

Vietnam'ın Hanoi kentinde bir esnaf, İsrail'den gelen Yahudi turistleri lokantasından kovdu.

"That Jewish Family" ismiyle vlog videoları paylaşyan Ortodoks Yahudi aile, Hanoi'nin ünlü Tren Caddesi'ni ziyaret ettiği sırada bir lokantaya girmek istedi.

Dükkan sahibi Vietnamlı, İsrailli Yahudi aileyi içeriye almadı ve şunları söyledi:

"Dükkanımdan defolun. Dışarı! Orada oturmayın. Dükkanıma sizin ülkenizden insanları kabul etmiyorum."
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Vietnamlı esnaf kendilerini kovarken İsrailli aile video çekmeye devam etti. İsrailli turistlere orta parmağını gösteren Vietnamlı esnaf "Özgür Filistin" dedi ve "yalnızca insanları, köpekleri ve kedileri kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Vietnamlı esnaf, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocuklara atıfta bulunarak "çocuklarınızı buradan götürün, İsrail buraya bomba atabilir" dedi.

Esnafın dükkanına "Özgür Filistin" etiketi yapıştırdığı görüldü.

Dünya genelinde İsrail'e yönelik tepkilerin 7 Ekim'den bu yana arttığı görülüyor.

Özellikle Amerikan karşıtlığının yüksek olduğu Güney Amerika, Ortadoğu, Afrika ve Güney Asya'da söz konusu tepkilerin fazlalığı dikkat çekiyor.

Kaynak: Mepa News

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