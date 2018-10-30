Vietnam'da bilanço ağır! 134 kişi öldü

Vietnam'da yılın ilk 10 ayında meydana gelen doğal afetlerde 185 kişinin öldüğü ya da kaybolduğu bildirildi.

Vietnam Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yılın ocak-ekim döneminde ülkede tayfunlar, seller ve toprak kaymaları başta olmak üzere doğal afetlerde 185 kişinin öldüğü veya kaybolduğu, 134 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bu yıl meydana gelen doğal afetlerde yaklaşık bin 900 evin yıkıldığının, 59 bin 600 evin ve 172 bin hektarlık tarım arazisinin hasar gördüğü bildirilen açıklamada afetlerin 382,6 milyon dolar ekonomik kayba yol açtığı kaydedildi.